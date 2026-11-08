Putins saņēmis negaidītu palīdzību no Lielbritānijas
Nīderlandes kuģubūves koncerns "Damen", kas saņem pasūtījumus no Lielbritānijas Aizsardzības ministrijas, ir nonācis skandāla centrā. Žurnālisti noskaidrojuši, ka uzņēmuma Krievijas filiāle ir palīdzējusi agresorvalstij iegūt sankcijām pakļautas britu iekārtas, kas paredzētas Krievijas flotes vajadzībām.
Kā liecina starptautiskās tirdzniecības dati, pagājušā gada novembrī uz Krieviju, apejot sankcijas, tika nosūtītas četras Lielbritānijā ražotu iekārtu partijas apmēram 63 000 britu mārciņu (aptuveni 72 000 eiro) vērtībā. Starp piegādātajām detaļām bija kabeļu elektroiekārtas, temperatūras kontroles sensori un specializētas vadības pultis.
Lai apietu ierobežojumus, kas ir spēkā kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā, tika izmantota sarežģīta loģistikas shēma. Iekārtas vispirms tika nosūtītas uz Dienvidāfriku, no kurienes pa nezināmiem ceļiem tās tika pārvestas uz Krievijas Tālajiem Austrumiem. Visbeidzot tās nonāca Nahodkas ostā Krievijā.
Lai gan oficiāli šīs iekārtas paredzētas civilajiem zvejas kuģiem, militārie analītiķi saskata nopietnus drošības riskus. Jau 2022. gadā Vladimirs Putins izdeva rīkojumu, kas kara apstākļos ļauj visu civilo un zvejas floti piesaistīt armijas vajadzībām. Turklāt saskaņā ar Krievijas jūras spēku doktrīnu šādus kuģus iespējams sekmīgi izmantot arī izlūkošanai un spiegošanai
Izmeklēšanā atklāts, ka Nahodkas ostas projektu palīdzēja īstenot Sanktpēterburgā bāzētā Nīderlandes "Damen Shipyards" filiāle "Damen Engineering Saint Petersburg". Būtiski, ka mātesuzņēmums "Damen" cieši sadarbojas ar Lielbritānijas aizsardzības resoru – pērn tas ieguva 200 miljonu mārciņu (vairāk nekā 228 miljonu eiro) vērtu līgumu 24 jaunu kuģu būvei Lielbritānijas Karaliskajai flotei.
Šis lēmums jau ir izpelnījies asu Lielbritānijas politiķu kritiku. Viņi norāda, ka Karaliskās flotes kuģus mierīgi varēja būvēt pašmāju kuģubūvētavās, turklāt izraudzītais Nīderlandes uzņēmums jau iepriekš bijis iesaistīts dažādās tiesvedībās.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Pagaidām ne pret mātesuzņēmumu "Damen", ne pret tā Sanktpēterburgas filiāli nav izvirzītas oficiālas apsūdzības kriminālpārkāpumos. "Damen" vadība atzīst filiāles eksistenci Krievijā, taču uzstāj, ka jau kopš 2022. gada mēģina savu darbību tur pilnībā izbeigt, uzsverot, ka uzņēmumam "nav informācijas" par Sanktpēterburgas filiāles darbībām pēc sankciju stāšanās spēkā.
Neraugoties uz šiem apgalvojumiem, Nīderlandē pret "Damen" ir sākta krimināllieta par iespējamu Eiropas sankciju režīma pārkāpšanu. Lielbritānijas Ārlietu ministrija no plašākiem komentāriem pagaidām ir atturējusies.