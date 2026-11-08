Japānu satricina spēcīga zemestrīce - ievainoti vismaz 22 cilvēki, izskan brīdinājums par jauniem grūdieniem
Spēcīgā zemestrīcē Japānas centrālajā daļā sestdien ievainoti vismaz 22 cilvēki, bet vairākiem veikaliem izsisti logi, liecina vietējo mediju vēstītais.
Japānas Meteoroloģijas aģentūra paziņoja, ka zemestrīces stiprums bija 5,7 magnitūdas, bet ASV Ģeoloģijas dienests norādīja, ka Japānu skārusi zemestrīce ar 5,5 magnitūdu stiprumu. Tiek ziņots par vairākiem pēcgrūdieniem. Zemestrīces hipocentrs atradās 40 kilometru dziļumā.
Zemestrīce skāra plašu teritoriju pie Aiči prefektūras, arī Hamamacu pilsētu, senās galvaspilsētas Kioto un Naru, kā arī blakus esošās Jamanaši prefektūru, kur atrodas Fudzi kalns, un Gifu prefektūru.
Vietējo televīzijas kanālu sižetos bija redzami izsisti veikalu stikli un lauskas uz ielām. Grāmatnīcā bija redzamas no plauktiem kritušu grāmatu kaudzes. Starp ievainotajiem bija cilvēki, kas nokrita no kāpnēm, mēģinot bēgt.
Meteoroloģiskais dienests brīdināja cilvēkus gatavoties iespējamām spēcīgām zemestrīcēm nākamajā nedēļā, īpaši turpmākajās divās līdz trīs dienās.
"Lūdzu, esiet uzmanīgi pret dubļu nogruvumiem, krītošiem akmeņiem un iespējamo lietusgāžu ietekmi," žurnālistiem sacīja aģentūras pārstāvis Ajataka Ebita. Japāna atrodas apgabalā, kurā bieži notiek zemestrīces.