Ukrainas prezidenta biroja vadītājs Kirilo Budanovs.
Pasaulē
Šodien 13:33
Ukrainas prezidenta biroja vadītājs Budanovs sodīts par runāšanu krieviski
Ukrainas prezidenta biroja vadītājam Kirilo Budanovam būs jāmaksā sods par krievu valodas lietošanu publiskā saziņā, paziņojusi Ukrainas valsts valodas aizsardzības komisāre Olena Ivaņivska.
Pēc Ivaņivskas teiktā, Budanovs ir atzinis valsts valodas likuma pārkāpumu un piekritis noteiktajā termiņā samaksāt par to paredzēto sodu.
Incidents notika 2. novembrī Kijivas piepilsētā Petropavlivska Borščahivkā, kur pie Nacionālās gvardes dislokācijas vietas izcēlās sadursmes starp vietējiem iedzīvotājiem un drošības spēkiem. Budanovs ieradās notikuma vietā, lai palīdzētu risināt konfliktsituāciju, taču sarunā ar klātesošajiem lietoja krievu valodu, tādējādi pārkāpjot Ukrainas valsts valodas likuma prasības.
Par šādu pārkāpumu paredzēts naudas sods no 3400 līdz 6800 grivnām jeb aptuveni 75 līdz 150 eiro.