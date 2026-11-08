Pasaulei draud mākslīgā intelekta "Černobiļa": zinātnieks ieskicē drūmākos scenārijus
Mākslīgā intelekta (MI) dēļ pasaule jau tuvākajā laikā var piedzīvot jaunu "Černobiļu", brīdina Nobela prēmijas laureāts un viens no nozares pamatlicējiem Džefrijs Hintons.
Intervijā britu laikrakstam "The Guardian" zinātnieks, kurus mēdz dēvēt par mākslīgā intelekta (MI) krusttēvu, brīdinājis, ka strauja MI attīstība var novest pie plaša mēroga tehnoloģiskas katastrofas.
Starp drūmākajiem iespējamajiem scenārijiem viņš minējis masveida elektroenerģijas padeves pārtraukumus un pat globālās finanšu sistēmas pilnīgu paralīzi, kas varētu ilgt veselu nedēļu.
Zinātnieks asi kritizējis lielāko mākslīgā intelekta uzņēmumu vadītājus, pārmetot viņiem, ka tiekšanās pēc peļņas nostādīta augstāk par cilvēces drošību. "Iespējams, mums būtu bijis labāk, ja mēs mākslīgo intelektu nekad nebūtu radījuši," intervijā atzinis Hintons.
Vienlaikus Hintons uzsvēris, ka katastrofu vēl ir iespējams novērst, taču cilvēcei jārīkojas laikus un jāievieš stingri drošības pasākumi.