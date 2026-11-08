Tramps Baltā nama preses sekretāra amatam noskatījis neparastu kandidātu - UFC prezidentu
ASV prezidents Donalds Tramps sestdien paziņoja, ka piedāvājis Baltā nama preses sekretāra amatu jauktās cīņu mākslas čempionāta (UFC) prezidentam Deinai Vaitam.
"Man ir prieks paziņot, ka lieliskajam Deinai Vaitam, vardarbīgajam cīnītājam un karotājam, ir piedāvāts Amerikas Savienoto Valstu preses sekretāra amats," Tramps rakstīja savā platformā "Truth Social".
"Deina būs preses sekretārs kā neviens cits. Deina, lūdzu, pieņem šo darbu!" piebilda ASV prezidents. Vaits vēlāk apstiprināja, ka plāno pirmdien tikties ar Trampu Baltajā namā, taču neteica, vai pieņems piedāvājumu.
"Man pirmdien ir tikšanās," viņš teica žurnālistiem boksa pasākumā Londonā, piebilstot, ka dodas uz Vašingtonu un komentārus sniegs pēc tikšanās. Uz jautājumu, kā viņš apvienotu Baltā nama preses sekretāra amatu ar citiem pienākumiem, Vaits paziņoja, ka viņam jau tagad ir daudz amatu.
Raidsabiedrība CNN, atsaucoties uz anonīmu avotu, gan ziņoja, ka Vaits ir noraidījis "neierasto ideju". Nav skaidrs, vai Tramps nopietni domā par piedāvājumu, kas tika izteikts dažas dienas pēc tam, kad viņa pārstāvētie republikāņi zaudēja ASV vidustermiņa vēlēšanās.
Tramps arī teica, ka viņš lūdzis Vaitam ņemt cīnītājus no UFC par "palīgiem". "Mums ir nepieciešami šie cilvēki, lai aizstāvētu mūs pret neprātīgajiem kreisajiem," rakstīja Tramps. Vaits platformā "Instagram" publicēja attēlu ar sevi pie pults Baltā nama brīfingu telpā ar parakstu: "Uz nākamo nodaļu."
Baltā nama preses sekretāra amats ir vakants kopš pagājušā mēneša, kad Keitija Zakarija atstāja amatu tikai pēc dažām dienām un viena preses brīfinga. Zakarija amatā nomainīja Kerolainu Levitu, kas bija palīdzējusi Trampam pārveidot Baltā nama atspoguļojumu, piesaistot vairāk draudzīgu mediju un asi uzbrūkot kritiski noskaņotiem medijiem.