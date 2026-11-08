Pēc terorakta Krakovā Polijas galvaspilsētas ielās ieved papildspēkus un bloķē ielas
Reaģējot uz sestdien notikušo teroraktu Krakovā, kas prasīja deviņas dzīvības, Polijas galvaspilsētā Varšavā svētdien būtiski pastiprināti drošības pasākumi, izvietojot papildu policijas vienības un drošības barjeras, ziņo vietējie mediji.
Kā paziņojis Varšavas mērs Rafals Tšaskovskis, pilsētas dienestiem dots uzdevums uzstādīt kontrolposteņus un betona barjeras uz galvenajiem iebraucamajiem ceļiem, kas ved uz vecpilsētu. Tāpat tiesībsargājošajām iestādēm uzdots pastiprināt patrulēšanu un videonovērošanu vietās, kur pulcējas liels cilvēku skaits.
"Saistībā ar traģiskajiem notikumiem Krakovā esmu uzdevis pilsētas apsardzei un dežūrdienestiem būt īpaši modriem" paziņoja Tšaskovskis.
Galvaspilsētā ir ieradušās papildu policijas vienības. Mērs aicinājis iedzīvotājus un tūristus saglabāt mieru, taču līdz Krakovas traģisko notikumu apstākļu noskaidrošanai lūdzis ierobežot pastaigas pilsētas rosīgākajās vietās.
Tāpat Polijas premjerministrs Donalds Tusks svētdien vērsās pie sabiedrības, aicinot neļauties panikai un neizplatīt nepārbaudītas ziņas par Krakovas slaktiņu. "Pilnīgi saprotams, ka šāda dramatiska notikuma laikā parādās dažāda informācija. Taču tas, kas nav pieļaujams, ir apzināta dezinformācija," uzsvēra premjers.
Jau ziņots, ka 25 gadus vecs labējais radikālis sestdien Krakovas centrā no automašīnas ar automātisko ieroci nošāva sešus cilvēkus, bet 12 ievainoja. Vēlāk viņa dzīvesvietā tika atrasti viņa vecāku un māsas līķi.