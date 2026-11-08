Pēc terorakta Krakovā Polijas galvaspilsētas ielās ieved papildspēkus un bloķē ielas
Foto: AP Photo/Beata Zawrzel
Varšavā svētdien būtiski pastiprināti drošības pasākumi.
Pasaulē

Pēc terorakta Krakovā Polijas galvaspilsētas ielās ieved papildspēkus un bloķē ielas

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv

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Reaģējot uz sestdien notikušo teroraktu Krakovā, kas prasīja deviņas dzīvības, Polijas galvaspilsētā Varšavā svētdien būtiski pastiprināti drošības pasākumi, izvietojot papildu policijas vienības un drošības barjeras, ziņo vietējie mediji.

Pēc terorakta Krakovā Polijas galvaspilsētas ielās...

Kā paziņojis Varšavas mērs Rafals Tšaskovskis, pilsētas dienestiem dots uzdevums uzstādīt kontrolposteņus un betona barjeras uz galvenajiem iebraucamajiem ceļiem, kas ved uz vecpilsētu. Tāpat  tiesībsargājošajām iestādēm uzdots pastiprināt patrulēšanu un videonovērošanu vietās, kur pulcējas liels cilvēku skaits.

"Saistībā ar traģiskajiem notikumiem Krakovā esmu uzdevis pilsētas apsardzei un dežūrdienestiem būt īpaši modriem" paziņoja Tšaskovskis.

Galvaspilsētā ir ieradušās papildu policijas vienības. Mērs aicinājis iedzīvotājus un tūristus saglabāt mieru, taču līdz Krakovas traģisko notikumu apstākļu noskaidrošanai lūdzis ierobežot pastaigas pilsētas rosīgākajās vietās.

Tāpat Polijas premjerministrs Donalds Tusks svētdien vērsās pie sabiedrības, aicinot neļauties panikai un neizplatīt nepārbaudītas ziņas par Krakovas slaktiņu. "Pilnīgi saprotams, ka šāda dramatiska notikuma laikā parādās dažāda informācija. Taču tas, kas nav pieļaujams, ir apzināta dezinformācija," uzsvēra premjers.

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