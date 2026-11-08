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Automašīnas bagāžniekā atrod meklēšanā izsludinātās sievietes līķi
Igaunijas pilsētā Vīlandē savas automašīnas bagāžniekā atrasta mirusi 77 gadus veca sieviete, kura iepriekš bija izsludināta meklēšanā.
Aizdomās par viņas slepkavību aizturēti trīs vīrieši, tostarp divi 75 gadus veci seniori, vēsta Igaunijas mediji.
Kā informēja Vīlandes policijas iecirkņa priekšnieks Marguss Sass, līdzko tika saņemta informācija par 77 gadus vecās sievietes pazušanu, likumsargi nekavējoties uzsāka plašus meklēšanas pasākumus. Sestdienas vakarā sievietes mirstīgās atliekas tika atrastas viņas pašas automašīnas bagāžniekā.
Saistībā ar notikušo aizdomās par slepkavību policija ir aizturējusi trīs vīriešus. Viens no aizdomās turamajiem ir 48 gadus vecs, savukārt abi pārējie – 75 gadus veci. Pašlaik policija turpina izmeklēšanu, lai noskaidrotu nozieguma motīvus un precīzus notikušā apstākļus.