Vispirms nogalinājis māti, tēvu un māsu: Krakovas terorista asiņainais ceļš līdz slaktiņam pilsētas laukumā
Foto: Reuters / Scanpix
Policisti pilsētas ielās pēc sestdien Polijas pilsētā Krakovā notikušās apšaudes, kas prasījusi jau deviņu cilvēku dzīvības.
Pasaulē

Vispirms nogalinājis māti, tēvu un māsu: Krakovas terorista asiņainais ceļš līdz slaktiņam pilsētas laukumā

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv

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Atklājušies jauni, šausminoši apstākļi par sestdien Polijas pilsētā Krakovā notikušo apšaudi, kas prasījusi jau deviņu cilvēku dzīvības. Polijas premjerministrs Donalds Tusks notikušo oficiāli pasludinājis par teroraktu, apstiprinot, ka 25 gadus vecais uzbrucējs pirms došanās asinspirtī pilsētas centrā ir nogalinājis pats savu ģimeni – tēvu, māti un māsu.

Vispirms nogalinājis māti, tēvu un māsu: Krakovas ...

"Mums ir apstiprinājums. Aizdomās turamā mājā Ostrovecā Sventokšiskā atrasti divu sieviešu un viena vīrieša līķi," žurnālistiem paziņoja Polijas valdības vadītājs, apstiprinot, ka aptuveni 150 kilometrus no Krakovas esošajā dzīvesvietā atrastie upuri ir uzbrucēja tuvākie radinieki.

Polijas iekšlietu ministrs Marcins Kerviņskis apstiprinājis, ka aizturētais 25 gadus vecais Mihals O. ir bijis pārņemts ar galēji labējām un ultranacionālistiskām ideoloģijām. Tieši tās, pēc drošības dienestu sākotnējā vērtējuma, bijušas pamatā bezprecedenta slaktiņam, ko Aizsardzības ministrija jau klasificējusi kā teroraktu.

Kā liecina jaunākā notikumu rekonstrukcija, sestdien ap plkst. 15.00 uzbrucējs, ģērbies militāra stila apģērbā, maskā un bruņuvestē, ar melnu "Subaru" markas automašīnu iebrauca vēsturiskajā Krakovas Tirgus laukumā. Tur viņš no auto loga haotiski atklāja uguni uz nejaušiem garāmgājējiem un tūristiem, izmantojot AR-15 tipa šauteni. Lodes trāpījušas arī garāmbraucošam tramvajam.

Laukumā dzīvību zaudēja seši cilvēki – četras sievietes un divi vīrieši. Starp bojāgājušajiem ir arī Lielbritānijas pilsonis. Vēl 16 cilvēki guvuši ievainojumus, un viņu vidū ir pieci ārvalstnieki no Vācijas, Austrijas, Portugāles un Krievijas.

Uzbrucēja apturēšana izvērtās smagā sadursmē. Likumsargiem izdevās viņu sašaut, taču vīrietis turpinājis raidīt lodes pret policistiem pat pēc ievainojuma gūšanas. Apšaudē ievainoti divi policisti, no kuriem viens šobrīd kritiskā stāvoklī ar trim šautām brūcēm cīnās par dzīvību. Uzbrucēja automašīnā policija vēlāk atrada vēl vairākus ieročus un liela daudzuma munīcijas krājumus.

Pats šāvējs ir izdzīvojis un šobrīd atrodas slimnīcā, kur viņam veiktas divas operācijas. Izmeklētāji ir pārliecināti, ka viņš laukumā darbojies viens, tomēr pašlaik tiek intensīvi skaidrots, vai teroristam nav bijuši līdzgaitnieki vai atbalstītāji domubiedru grupās.

Godinot deviņu upuru piemiņu, Polijā svētdien un pirmdien izsludinātas nacionālās sēras.

 

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Donalds TusksSubaruAizsardzības ministrijaPolija

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