Šausminošs atklājums pēc apšaudes Krakovā! Aukstasinīgā šāvēja mājās atrod vēl trīs līķus
Atklājusies jauna informācija par sestdien Krakovas centrā notikušo apšaudi, kurā dzīvību zaudēja seši cilvēki. Uzbrucēja dzīvesvietā atrasti vēl trīs miruši cilvēki, kuri, iespējams, bijuši viņa ģimenes locekļi.
"Mums ir apstiprinājums. Aizdomās turamā mājā atrasti divu sieviešu un viena vīrieša līķis," žurnālistiem Krakovā paziņoja Polijas premjerministrs Donalds Tusks. Viņš piebilda, ka daudz kas liecina par to, ka mirušie bijuši uzbrucēja tuvākie radinieki. Premjerministrs Krakovas centrā notikušo nosaucis par teroraktu.
Policija noskaidrojusi, ka uzbrucējs ir 25 gadus vecs Polijas pilsonis, kurš, pēc pašlaik pieejamās informācijas, rīkojies viens. Polijas iekšlietu ministrs Marcins Kerviņskis norādījis, ka vīrietis aizrāvies ar galēji labējām ideoloģijām un paudis ļoti radikālus uzskatus.
Jauns.lv jau rakstīja, ka apšaude sākās sestdien ap plkst. 15, kad uzbrucējs ar automašīnu iebrauca Krakovas galvenajā tirgus laukumā un atklāja uguni uz nejaušiem garāmgājējiem. Dzīvību zaudēja četras sievietes un divi vīrieši, bet 12 ievainoto stāvoklis tiek raksturots kā kritisks vai dzīvībai bīstams.
Uzbrucējs bija ģērbies militāra stila apģērbā, valkāja bruņuvesti un masku, kas aizsedza viņa seju. Policija pieļauj, ka viņš izmantojis AR-15 tipa šaujamieroci, savukārt automašīnā atrasti vēl vairāki ieroči un liels daudzums munīcijas.
Vīrietis ar automašīnu pārvietojies pa laukuma apkārtni, šaujot vairākās vietās un izraisot paniku pilsētas centrā. Policijai izdevās uzbrucēju ievainot un aizturēt netālu no sākotnējās apšaudes vietas. Pat pēc ievainojuma gūšanas viņš turpinājis šaut uz likumsargiem. Apšaudē ievainoti divi policisti, no kuriem viens ir smagā stāvoklī.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Policija uzsvērusi, ka uzbrucējs rīkojies viens un pašlaik sabiedrībai vairs nedraud briesmas. Tikmēr izmeklētāji turpina noskaidrot uzbrukuma apstākļus un trīs uzbrucēja mājās atrasto cilvēku nāves cēloņus.