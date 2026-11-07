Izraēla pārmaiņu priekšā: prezidents valdības veidošanu uztic Netanjahu konkurentam
Izraēlas prezidents Ichaks Hercogs sestdien paziņojis, ka iespēju izveidot jaunu valdību dod opozīcijas pārstāvim Gadi Eizenkotam. Bijušais Izraēlas bruņoto spēku virspavēlnieks 27. oktobra vēlēšanās bija viens no galvenajiem premjerministra Benjamina Netanjahu konkurentiem.
Vēlēšanās ne Eizenkotam, ne Netanjahu neizdevās iegūt pārliecinošu vairākumu, kas ļautu patstāvīgi izveidot valdību. Tomēr šonedēļ notikušajās konsultācijās ar prezidentu lielākā daļa valsts galveno politisko partiju pārstāvju atbalstīja iespēju valdības veidošanu uzticēt Eizenkotam.
Prezidenta lēmums izskanējis neilgi pēc tam, kad Netanjahu publiski aicināja veidot "nacionālās vienotības valdību". Video paziņojumā viņš arī brīdināja nepieļaut "pārsteidzīgu valdības iecelšanu ar teroristu atbalstītājiem", acīmredzot ar to domājot Izraēlas arābu vadītās partijas.
Netanjahu un viņa politiskie sabiedrotie vairākkārt apgalvojuši, ka arābu vadīto partiju iesaistīšanās valdībā varētu apdraudēt valsts drošību. Savukārt Eizenkots pieļāvis sadarbību ar šīm partijām, ja tiktu izpildīti noteikti nosacījumi, tostarp skaidri atzīts, ka "Hamās" ir teroristu organizācija, kas jāiznīcina.
Prezidenta lēmums vēl nenozīmē, ka Eizenkotam izdosies izveidot valdību. Viņam būs jāpanāk vienošanās starp partijām, kuru atbalsts nepieciešams parlamenta vairākuma nodrošināšanai.