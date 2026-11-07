Atklājas jaunas detaļas par Krakovas slaktiņu: šāvēju fascinējušas galēji labējās ideoloģijas
Vīrietis, kurš sestdien Polijas pilsētas Krakovas centrā sarīkoja asiņainu apšaudi, bijis aizrāvies ar galēji labējām ideoloģijām un paudis ļoti radikālus uzskatus. Par to preses konferencē paziņojis Polijas iekšlietu ministrs Marcins Kerviņskis.
"Viss liecina, ka uzbrucējam bija ļoti, ļoti radikāli uzskati," norādīja ministrs, piebilstot, ka vīrieša automašīnā atrasti vairāki ieroči. Pēc viņa teiktā, izmeklēšanā iegūtā informācija liecina, ka uzbrucēju fascinējušas galēji labējās ideoloģijas.
Jauns.lv jau vēstīja, ka traģēdija notika sestdienas pēcpusdienā, kad bruņots vīrietis ar automašīnu iebrauca Krakovas galvenajā tirgus laukumā un sāka šaut uz nejaušiem garāmgājējiem. Uzbrukumā dzīvību zaudēja seši cilvēki - četras sievietes un divi vīrieši, - bet vēl 15 tika ievainoti. Starp bojāgājušajiem ir viens ārvalstnieks, savukārt starp ievainotajiem - pieci ārvalstu pilsoņi.
Policija noskaidrojusi, ka uzbrucējs ir 25 gadus vecs Polijas pilsonis. Viņš bijis ģērbies militāra stila apģērbā, valkājis bruņuvesti un masku, bet apšaudē izmantojis militāra tipa šaujamieroci, iespējams, AR-15. Viņa automašīnā atrasti arī citi ieroči un liels daudzums munīcijas.
Uzbrucējs ar automašīnu pārvietojies pa laukumu, šaujot vairākās vietās. Apšaudē cietuši arī divi policisti, no kuriem viens guvis smagus ievainojumus. Likumsargiem izdevies uzbrucēju sašaut un aizturēt, taču, kā norāda policija, viņš turpinājis šaut arī pēc ievainošanas.
Polijas aizsardzības ministrs Vladislavs Kosiņaks-Kamišs notikušo nosaucis par "terora aktu" pret Krakovas iedzīvotājiem. Tikmēr policija turpina izmeklēt uzbrukuma apstākļus. Pašlaik tiek uzskatīts, ka vīrietis darbojies viens pats.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Reaģējot uz traģēdiju, Krakovas mērs pilsētā izsludinājis oficiālu sēru laiku līdz trešdienai. Polijas prezidents Karols Navrockis izteicis līdzjūtību bojāgājušo un ievainoto ģimenēm, uzsverot, ka iedzīvotāju drošība ir valsts absolūta prioritāte.