Neticams skaistums! Viens no sausākajiem tuksnešiem pasaulē pārtapis krāšņā ziedu paklājā
Viens no sausākajiem tuksnešiem pasaulē piedzīvojis pārsteidzošas pārvērtības. Čīles ziemeļos esošais Atakamas tuksnesis, kur parasti redzamas vien smiltis, akmeņi un izkaltusi zeme, pēkšņi tapis par krāsainu ziedu paklāju.
Šogad dabas parādība ir īpaši iespaidīga. Zinātnieki norāda, ka tik plaša ziedēšana nav pieredzēta teju 30 gadus. Atakamas tuksnesī, kur dažviet lietus nelīst gadiem ilgi, šobrīd zied vairāk nekā 200 dažādu augu sugu. Rozā, violeti, dzelteni un balti ziedi pārklājuši aptuveni 17 000 kvadrātkilometru lielu teritoriju. Tas ir vairāk nekā ceturtā daļa Latvijas platības. Saskaņā ar Čīles Nacionālās mežsaimniecības korporācijas aplēsēm šī varētu būt iespaidīgākā tuksneša ziedēšana kopš 1997. gada.
Neparastās pārvērtības izraisījušas spēcīgas lietavas, kas šogad skāra Čīles ziemeļus. Parasti šajā reģionā gada laikā nolīst vien aptuveni divi milimetri nokrišņu, taču dažviet šogad fiksēti vairāk nekā 180 milimetri. Lietavas saistītas ar klimata parādību "El Niño", kas ietekmē laikapstākļus dažādās pasaules vietās.
Taču kā iespējams, ka šķietami nedzīvā tuksnesī pēkšņi uzplaukst tik daudz ziedu? Izrādās, zem sausās zemes gadiem un pat gadu desmitiem var saglabāties augu sēklas un sīpoli, kas gaida piemērotus apstākļus augšanai. Kad beidzot nolīst pietiekami daudz lietus, augi sāk strauji attīstīties, un dažu nedēļu laikā tuksneša ainava var mainīties līdz nepazīšanai.
Šogad ziedēšana ir tik iespaidīga, ka piesaistījusi tūkstošiem tūristu. Cilvēki mēro simtiem kilometru, lai savām acīm redzētu neparasto dabas parādību. Tomēr šis krāšņais skats nebūs vērojams ilgi. Lielākā daļa ziedu noziedēs jau novembrī, lai gan atsevišķas sausumizturīgas sugas varētu saglabāties līdz janvārim. Pēc tam tuksnesis pamazām atgūs savu ierasto izskatu, bet sēklas atkal gaidīs nākamās spēcīgās lietavas, kas var pienākt tikai pēc vairākiem gadiem.