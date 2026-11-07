"Miers ir iespējams!" Dažas nedēļas pēc plaušu operācijas pāvests Leons XIV uzrunā desmitiem tūkstošu ticīgo Urugvajā
Pāvests Leons XIV sestdien, viesojoties Urugvajā, nācis klajā ar aicinājumu cilvēkiem būt vienotiem un kopīgiem spēkiem veidot mierīgāku pasauli.
Pāvests ieradās dievkalpojuma norises vietā, Parīzes–Londonas parkā, ar īpaši pielāgotu automašīnu jeb papamobili, pa ceļam sveicinot un svētot sanākušos cilvēkus. Uzrunā, ko klausījās vairāk nekā 40 000 ticīgo, viņš īpaši uzsvēra savstarpējās sapratnes, vienotības un dialoga nozīmi. "Miers ir iespējams, un mēs esam aicināti to radīt," sacīja Leons XIV.
Lai savu vēstījumu padarītu cilvēkiem saprotamāku, pāvests izmantoja trīs Urugvajai raksturīgus simbolus. Viens no tiem bija tilts, kas savieno Urugvaju ar Argentīnu un simbolizē nepieciešamību veidot ciešākas attiecības starp cilvēkiem. Savukārt kopā augošās palmas viņš minēja kā piemēru tam, cik svarīga ir kopiena un savstarpējs atbalsts.
Trešais simbols bija Dienvidamerikā iecienītais dzēriens mate, ko tradicionāli bauda, sanākot kopā ģimenes locekļiem un draugiem. Pāvests uzsvēra, ka šī tradīcija māca dalīties un stiprināt saites starp cilvēkiem. Viņaprāt, tieši šādas šķietami vienkāršas ikdienas tradīcijas palīdz veidot piederības un vienotības sajūtu.
Pēc dievkalpojuma Leons XIV apmeklēja Paisandu Rožukroņa Dievmātes baziliku, kur atklāja piemiņas plāksni par godu savai vizītei. Vēlāk viņš devās uz Urugvajas galvaspilsētu Montevideo, kur viņa programmā paredzētas tikšanās ar vietējās kopienas pārstāvjiem un izglītības jomas darbiniekiem, kā arī lūgšanu pasākums pilsētas stadionā.
Šis ir pāvesta sestais apustuliskais ceļojums, kas norisinās nepilnu mēnesi pēc tam, kad viņam Romas slimnīcā tika veikta plaušu vēža operācija. Neraugoties uz nesenajām veselības problēmām, Leons XIV turpina savu vizīti Dienvidamerikā. Svētdien viņam paredzēts apmeklēt arī Floridas pilsētu Urugvajā, kur notiks vēl viens dievkalpojums.