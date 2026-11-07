Sahāras tuksnesī atrasts 4,1 miljardu gadu sens meteorīts - tas atklāj pārsteidzošu noslēpumu par Marsa pagātni
Sahāras tuksnesī atrasts neparasts meteorīts, kas zinātniekiem ļāvis ieskatīties Marsa tālajā pagātnē. Vairāk nekā četrus miljardus gadu vecais akmens glabā pierādījumus, ka uz Sarkanās planētas ūdens bijis jau laikā, kad uz Zemes vēl tikai sāka veidoties dzīvība.
Rozā nokrāsas meteorīts, kas nodēvēts par "Teghaza 001", tika atrasts 2022. gadā Mali, Rietumāfrikā. Tas sastāv no astoņiem fragmentiem, kuru kopējais svars ir gandrīz 800 gramu. Zinātnieki secinājuši, ka tas ir viens no senākajiem Marsa iežiem, kas jebkad atrasti uz Zemes, vēsta CNN.
Pētījums, kas 29. oktobrī publicēts zinātniskajā žurnālā "Science", atklāj, ka meteorīts izveidojies vismaz pirms 4,1 miljarda gadu. Tas nozīmē, ka iezis radies aptuveni pirmajos 400 miljonos gadu pēc Marsa izveidošanās. NASA Reaktīvo dzinēju laboratorijas pētniece Jana Liu uzsver, ka šis atradums sniedz retu iespēju izpētīt planētas agrīno garozu un dziļākos slāņus.
Īpaši nozīmīgs ir atklājums, ka meteorīta ķīmiskais sastāvs liecina par tā saskari ar ūdeni Marsa senajā garozā. Tas palīdz zinātniekiem labāk saprast, kādi apstākļi uz planētas valdīja pirms miljardiem gadu un kāpēc Marss laika gaitā kļuva sauss, kamēr uz Zemes saglabājās dzīvībai piemēroti apstākļi.
Sākotnēji pētnieki pat nenojauta, cik sens ir atrastais meteorīts. Tikai rūpīgākā izpētē tajā atklāja cirkona kristālus, kas ļauj precīzi noteikt iežu vecumu. Lai apstiprinātu rezultātus, zinātnieki izmantoja arī jaunu lāzera analīzes metodi, kas ļauj saīsināt izpētes laiku no aptuveni mēneša līdz vienai dienai.
Zinātnieki uzskata, ka meteorīts nonācis kosmosā pēc asteroīda vai komētas trieciena Marsam. Tas, iespējams, vairākus miljonus gadu ceļojis kosmosā, līdz nokritis uz Zemes. Salīdzinot ieža sastāvu ar NASA Marsa izpētes misijās iegūtajiem datiem, pētnieki noteikuši 13 iespējamās tā izcelsmes vietas uz Sarkanās planētas.
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Pašlaik meteorīts glabājas Meinas Minerālu un dārgakmeņu muzejā ASV. Zinātnieki uzskata, ka tā turpmākā izpēte varētu sniegt vēl daudz jaunu atklājumu par Marsa vēsturi un palīdzēt saprast, vai uz šīs planētas kādreiz varēja pastāvēt dzīvībai piemēroti apstākļi.