Francijā jau ceturto nedēļas nogali nerimst protesti - ielās iziet tūkstošiem cilvēku, mobilizēti 70 000 policistu
Francijā jau ceturto nedēļas nogali pēc kārtas turpinās protesti pret dzīves dārdzību, zemajām algām un valdības īstenotajiem taupības pasākumiem.
Sestdien demonstrācijās visā valstī piedalās arodbiedrību, jauniešu organizāciju un "Dzelteno vestu" kustības pārstāvji, tomēr protestētāju skaits ir ievērojami mazāks nekā iepriekšējās nedēļas nogalēs.
Parīzē līdz plkst. 14, vēl pirms galveno protesta gājienu sākuma, bija sapulcējušies aptuveni 7000 cilvēku. Policija aizturējusi 18 personas un veikusi vairāk nekā 15 600 preventīvo pārbaužu. Varasiestādes situāciju valstī raksturojušas kā kopumā mierīgu un kontrolētu.
Cilvēku neapmierinātību galvenokārt izraisījusi dzīves dārdzība un nepietiekamais atalgojums. Arodbiedrības pieprasa palielināt minimālo algu un pārējo strādājošo atalgojumu, pārskatīt nodokļu politiku un uzlabot darba apstākļus. Savukārt jauniešu organizācijas vēlas lielāku finansējumu izglītībai un labākus mācību apstākļus.
Parīzes Republikas laukumā, no kura sākās protesta gājiens, demonstranti spēlēja mūziku, dziedāja un dejoja. Tomēr jauniešu organizāciju pārstāvji uzsver, ka neapmierinātība nav mazinājusies. Studentu savienības UNEF ģenerālsekretāre Manona Morē norādījusi, ka jaunieši joprojām ir "apņēmīgi un dusmīgi", jo valdība nav pienācīgi reaģējusi uz viņu prasībām.
Tikmēr "Dzelteno vestu" kustība izvēlējusies rīkot atsevišķu demonstrāciju Parīzes Konkordijas laukumā, netālu no parlamenta un prezidenta pils, lai gan varasiestādes pulcēšanos šajā vietā aizliegušas. Kustības pārstāvji aicinājuši uz plašām demonstrācijām. "Dzeltenās vestes" Francijā kļuva plaši pazīstamas 2018. gadā, kad sākās protesti pret plānoto degvielas nodokļu paaugstināšanu.
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Lai nepieļautu vardarbības atkārtošanos, Francijas varasiestādes mobilizējušas aptuveni 70 000 policistu un citu drošības spēku pārstāvju. Ielās izvietoti arī bruņoti transportlīdzekļi un ūdensmetēji. Iekšlietu ministrs Lorāns Nunjess brīdinājis, ka sociālajos tīklos izplatās aicinājumi uzbrukt policistiem, sabiedriskajām ēkām un veikaliem, tādēļ pret nekārtību cēlājiem tikšot vērsti stingri pasākumi.
Jāatzīmē, ka protesti Francijā turpinās laikā, kad līdz nākamajām prezidenta vēlēšanām atlicis mazāk nekā pusgads. Valdība cenšas rast risinājumus pieaugošajai sabiedrības neapmierinātībai, un pirmdien premjerministram Sebastjēnam Lekornī paredzētas sarunas ar arodbiedrību un darba devēju pārstāvjiem par algām un iedzīvotāju pirktspēju.