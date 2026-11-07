Ārstiem šis skats vēl ilgi murgos rādīsies: pirms kataraktas operācijas vīrieša acīs atrasti 11 dzīvi tārpi
Dienvidkorejā kāds 71 gadu vecs lauksaimnieks devās uz slimnīcu, lai veiktu kataraktas operāciju, taču apskates laikā atklājās kas pavisam negaidīts. Vīrieša acīs mitinājās 11 dzīvi tārpi, turklāt daži no tiem jau bija sākuši vairoties, vēsta "Gizmodo".
Aptuveni divus mēnešus vīrietis bija sūdzējies par acu apsārtumu, miglainu redzi un pastāvīgu sajūtu, ka acīs kaut kas ir iekļuvis. Sākotnēji viņš vērsās Kangvonas Nacionālās universitātes slimnīcā, lai risinātu redzes problēmas, taču izmeklēšanas laikā ārsti pamanīja nelielus, kustīgus tārpus abās acīs.
Ārsti konstatēja, ka vīrieša acīs atrodas 11 dzīvi, gandrīz caurspīdīgi parazīti, kuru garums sasniedza aptuveni vienu līdz divus centimetrus. Vēl satraucošāks bija atklājums, ka daļa tārpu mātīšu jau bija apaugļotas un dažiem parazītiem bija sākuši attīstīties pēcnācēji.
Lai atbrīvotu pacientu no šīs sērgas, ārsti izmantoja anestēziju un ar smalkām pincetēm uzmanīgi izņēma visus 11 tārpus. Laboratoriskajā izmeklēšanā noskaidrojās, ka tie pieder sugai Thelazia callipaeda, kas parasti sastopama dzīvniekiem, īpaši suņiem un kaķiem, taču retos gadījumos var inficēt arī cilvēkus.
Šie parazīti cilvēka acīs var nonākt ar mušu palīdzību. Mušas, kas barojas ar dzīvnieku acu izdalījumiem, var pārnest parazītu kāpurus, kuri pēc tam attīstās jaunā saimnieka acīs. Infekcija var izraisīt apsārtumu, asarošanu, kairinājumu un redzes pasliktināšanos.
Par laimi, šim vīrietim viss beidzās veiksmīgi. Pēc parazītu izņemšanas viņa pašsajūta uzlabojās, un turpmākajās pārbaudēs ārsti nekonstatēja atkārtotu inficēšanos.