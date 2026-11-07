Apšaude Krakovas centrā: no braucošas automašīnas atklāj uguni uz cilvēkiem, ir bojāgājušie un ievainotie
Sestdien Polijas pilsētas Krakovas vēsturiskajā centrā notikusi apšaude, kurā nogalināti pieci cilvēki, bet vēl vismaz desmit ievainoti, tostarp divi policisti. Uzbrucējs šāvienus raidījis no braucošas automašīnas pilsētas galvenā tirgus laukuma tuvumā, vēsta Polijas mediji.
Apšaude notikusi ap plkst. 15.00 pēc vietējā laika Krakovas Galvenā tirgus laukuma un Slavkovskas ielas apkārtnē. Kā vēsta Polijas radiostacija RMF24, aculiecinieki dzirdējuši šāvienus, pēc kuriem cilvēki panikā metušies uz tuvējām ēkām un veikaliem, lai meklētu patvērumu.
Notikuma vietā ieradušies policisti, ugunsdzēsēji un neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes. Krakovas centrā nolaidies arī medicīnas helikopters, savukārt glābšanas dienesti aicinājuši tuvumā esošos cilvēkus patverties drošās vietās.
Polijas mediji ziņo, ka apšaudes laikā bojāta arī kāda veikala ēka un tramvajs. Tikmēr glābšanas dienesti aicinājuši iedzīvotājus un tūristus netuvoties Krakovas Galvenajam tirgus laukumam. Policija norobežojusi notikuma vietu un turpina darbu, lai noskaidrotu visus uzbrukuma apstākļus.
Tikmēr iespējamais šāvējs ticis aizturēts. Pagaidām nav zināms, kas pamudinājis uzbrucēju atklāt uguni un vai viņš bijis saistīts ar vēl kādām personām.
Uz notikušo reaģējis arī Polijas premjerministrs Donalds Tusks, kurš paziņojis, ka regulāri saņem jaunāko informāciju no iekšlietu ministra. Viņš norādījis, ka policija izmeklē traģiskās apšaudes motīvus un visus notikušā apstākļus.