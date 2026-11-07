Zelenskis skaidro, kāpēc pamiers Oleškos atspēko Krievijas argumentus miera sarunās
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis, ka pieredze ar uguns pārtraukšanu Oleškos, Hersonas apgabalā, pierāda – pamieru iespējams panākt ātri, bez ilgstošas sagatavošanās, bruņojuma atvilkšanas vai buferzonu izveides.
Intervijā CNN žurnālistam Džeikam Taperam Zelenskis norādīja, ka sarunās Krievijas puse bieži izmanto tehniskus argumentus, lai pamatotu nepieciešamību atlikt uguns pārtraukšanu.
"Kad notiek tikšanās sarunu grupu līmenī – trīspusējas, divpusējas, nav svarīgi –, dažādas puses apgalvo, ka nepieciešams laiks, lai sagatavotos uguns pārtraukšanai. Viņi saka, ka ir sarežģīti nodrošināt uzraudzību, ka nepieciešams atvilkt bruņojumu un Ukrainai jāizveido buferzona.
Uguns pārtraukšana Oleškos parādīja – nē, tas nav obligāti. Tagad karš notiek citādi. Uzraudzību iespējams veikt ar droniem. Jūsu rīcībā būs pierādījumi par pārkāpumiem – īsti videoieraksti," sacīja Zelenskis.
"Viss ir atkarīgs no Putina politiskās gribas"
Ukrainas prezidents uzsvēra, ka lēmums par uguns pārtraukšanu Oleškos tika pieņemts ļoti ātri un vienošanās darbojās.
"Es vienmēr esmu teicis, ka viss ir atkarīgs no Putina politiskās gribas. Kā redzējām, lēmums par uguns pārtraukšanu Oleškos tika pieņemts ļoti ātri. Un tas nostrādāja. Ceru, ka mēs atradīsim veidu, kā pamudināt Putinu uz mieru. Mēs to varam panākt ar ASV starpniecību," paziņoja Zelenskis.
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Pamiera laikā evakuēti gandrīz 800 cilvēku
ASV pirmā lēdija Melānija Trampa 2. novembrī paziņoja, ka humānās misijas ietvaros pamiera laikā no Oleškiem Hersonas apgabalā evakuēti gandrīz 800 cilvēku.
Ukrainas parlamenta cilvēktiesību komisārs Dmitro Lubinecs preses konferencē norādīja, ka saskaņā ar vienošanos ar Krievijas pusi Ukrainas varasiestādes neatklās, cik Olešku iedzīvotāju nolēmuši atgriezties Ukrainas kontrolētajā teritorijā un cik devušies uz Krievijas kontrolēto teritoriju.
Lubinecs arī pavēstīja, ka vienojies ar savu Krievijas kolēģi Janu Lantratovu vērsties pie ASV pirmās lēdijas ar lūgumu paplašināt Oleškos īstenotās humānās misijas pieredzi, attiecinot to arī uz citām apdzīvotām vietām, kurās izveidojusies sarežģīta humanitārā situācija.