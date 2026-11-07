"Es nekādos apstākļos neļaušu sevi iebiedēt!" Itālijas ārlietu ministrs paziņo, ka viņam uzbrūk kibernoziedznieki
Itālijas ārlietu ministrs Antonio Tajāni sestdien paziņoja, ka ir kļuvis par kibernoziedznieku mērķi, kuri internetā izplata viņa personas datus saistībā ar Itālijas atbalstu Ukrainai.
"Jau vairākas dienas kibernoziedznieki izplata manus personas datus "dark web" tīklā un cenšas iegūt papildu informāciju, pakļaujot mani jauniem draudiem un iebiedēšanai," Tajāni raksta platformā "X".
"Mūsu nostāja attiecībā uz Ukrainu ir politiskais iemesls, kāpēc esmu kļuvis par mērķi: suverēnas valsts brīvības aizstāvēšana, skaidras nostājas ieņemšana par labu demokrātijai un nācijas neatkarībai," pavēstīja Tajāni. "Es nekādos apstākļos neļaušu sevi iebiedēt."
Itālijas valdība ir sniegusi humāno un militāro atbalstu Kijivai tās cīņā pret Krievijas iebrukumu.
Viņš paziņoja, ka šobrīd nav tādā fiziskajā formā, kādā vēlētos būt, lai demonstrētu sniegumu, kādu pats no sevis sagaida. "Tāpēc esmu pieņēmis lēmumu par prioritāti izvirzīt savu veselību un atkāpties no spēles, kuru mīlu."
"Šajā situācijā vēlos izrādīt vislielāko cieņu "Golden State Warriors" organizācijai un sadarboties ar to, lai rastu abām pusēm pieņemamu risinājumu. Esmu pateicīgs savai ģimenei un tuviniekiem par to, ka viņi vienmēr ir bijuši man līdzās. Liels paldies jums visiem par atbalstu. Tikai uz priekšu un augšup!"