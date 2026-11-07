Eiropas aviāciju pārņēmis spridzināšanas draudu vilnis: izlūkdienesti pārbauda Krievijas pēdas
Eiropas specdienesti pārbaudīs Krievijas iespējamo saistību ar aviokompānijām izsūtītajiem spridzināšanas draudiem.
Eiropas drošības dienesti izmeklē Krievijas iespējamo saistību ar masveidā izsūtītajiem spridzināšanas draudiem, ko šonedēļ saņēmušas vairākas Eiropas aviokompānijas, vēsta "Financial Times".
Daži izlūkdienestu pārstāvji uzskata, ka Krievija ir ticamākā šīs kampaņas organizētāja. Tomēr līdz vainīgo noskaidrošanai vēl ir tālu, izdevumam atzinis kāds anonīms avots.
Ziņojumi par iespējamu lidmašīnu mīnēšanu saņemti laikā, kad pieaug Krievijas īstenoto hibrīduzbrukumu intensitāte.
Kādā Īrijas plašsaziņas līdzekļiem adresētā vēstulē draudu izteicēji aprakstījuši metodes, kuras Krievija jau izmanto savos hibrīduzbrukumos: "Mēs vervējam jūsu valstu iedzīvotājus, kuri aktīvi sadarbojas ar mums. Tāpat esam ieguvuši piekļuvi uzlauztām Eiropas iedzīvotāju ierīcēm, serveriem un lietotāju kontiem."
Saskaņā ar vienu no specdienestu izskatītajām versijām draudu vēstuļu izsūtīšanu varētu būt organizējuši prokremliski aktīvisti vai hakeru grupējumi. Tomēr joprojām nav skaidrs, kāda loma šajā procesā varētu būt bijusi Krievijas specdienestiem.
Vienā dienā draudus saņēmušas vismaz 12 lidmašīnas
Pēdējās nedēļas laikā vairākas aviokompānijas saņēmušas brīdinājumus par iespējamiem spridzekļiem pasažieru lidmašīnās Eiropā.
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5. novembrī šādi draudi saņemti attiecībā uz vismaz 12 lidmašīnām. Drošības apsvērumu dēļ vairāki reisi mainījuši maršrutu, bet vienu lidmašīnu, kas bija ceļā no Helsinkiem uz Romu, pavadījuši iznīcinātāji.
Nevienā no lidmašīnām sprāgstvielas netika atrastas.
Viens no draudu paziņojumiem nosūtīts Krievijas kustības "Vīriešu valsts" ("Mužskoje gosudarstvo") vārdā, taču kustība noliedz savu saistību ar notikušo.
Citas vēstules bijušas anonīmas un nosūtītas no dažādām pasaules vietām, izmantojot adresātu valstu valodas. Viena ziņojuma izcelsmi izdevies izsekot līdz Kolumbijai.
Savukārt 6. novembrī ziņojumus par iespējamu mīnēšanu saņēmušas arī vairāku Eiropas televīzijas kanālu redakcijas.
Pagaidām nav pierādīts, ka aiz šīs draudu kampaņas stāvētu Krievija. Eiropas specdienesti turpina izmeklēšanu, lai noskaidrotu tās organizatorus un iespējamos pasūtītājus.