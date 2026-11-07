Pāvests Leons XIV pēc plaušu vēža operācijas dodas 12 dienu vizītē uz Latīņameriku: "Mana veselība ir diezgan laba"
Pāvests Leons XIV, kuram pirms trim nedēļām veikta plaušu vēža operācija, devies 12 dienu vizītē uz Latīņameriku. Viņš žurnālistiem atklājis, ka jūtas diezgan labi un ir ļoti priecīgs par iespēju doties ceļojumā.
71 gadu vecais pāvests ieradies Urugvajā, kas ir viņa vizītes pirmais pieturas punkts. Šī ir pirmā reize kopš operācijas, kad katoļu baznīcas galva publiski komentējis savu veselības stāvokli.
Vizītes norise vēl pagājušajā mēnesī bija apšaubāma, jo kārtējās veselības pārbaudes laikā ārsti pāvestam atklāja audzēju.
Vizītes laikā Leons XIV apmeklēs arī Argentīnu un Peru. Atgriešanos Peru īpaši gaida vietējie ticīgie, jo pāvests šajā valstī daudzus gadus kalpojis kā misionārs un vēlāk arī bīskaps. Vatikāns šo vizīti raksturojis kā "atgriešanos mājās".
"Man jāatzīstas, ka jau no pirmās dienas man nebija nekādu šaubu. Es biju pārliecināts, ka šim ceļojumam ir jānotiek," pāvests sacīja žurnālistiem lidmašīnā ceļā uz Urugvaju.
"Pateicoties brīnišķīgajam medicīnas personālam, uzskatu, ka mana veselība ir diezgan laba," viņš piebilda.
Pagājušajā mēnesī veiktā audzēja izņemšanas operācija bija veiksmīga. Ārsti norādījuši, ka vēzis nav izplatījies uz citām ķermeņa daļām.
Pāvests aicina nodrošināt veselības aprūpi ikvienam
Piektdien pāvests ieradās Urugvajas galvaspilsētā Montevideo, kur viņu sagaidīja cilvēku pūļi. Gar piekrastes ceļu bija sapulcējušies ticīgie, kuri sauca pāvesta vārdu, kamēr viņš brauca garām īpašajā pāvesta automobilī.
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Savā pirmajā uzrunā vizītes laikā Leons XIV uzsvēra, ka veselības aprūpei jābūt pieejamai ikvienam.
Uzrunājot cilvēkus Montevideo Neatkarības laukumā, viņš atzina, ka paša saņemtā medicīniskā palīdzība likusi aizdomāties par daudzajiem cilvēkiem, kuriem trūkst līdzekļu, lai laikus veiktu diagnostiku vai saņemtu nepieciešamo ārstēšanu.
Dienas noslēgumā pāvests piedalījās lūgšanā Montevideo katedrālē.
Priekšā vairāk nekā 32 000 kilometru garš ceļojums
Šī ir Leona XIV sestā starptautiskā vizīte, kuras laikā viņš mēros vairāk nekā 20 000 jūdžu jeb aptuveni 32 000 kilometru.
Svētdien pāvests dosies uz Argentīnu – sava priekšgājēja pāvesta Franciska dzimteni. Francisks savas pontifikāta laikā tā arī neapmeklēja dzimto valsti.
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Leons XIV uzsvēra, ka vizītes galvenais mērķis ir būt līdzās cilvēkiem, kuri no Baznīcas gaida cerības vēstījumu.