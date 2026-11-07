Aviokatastrofa, kas prasīja deviņu cilvēku dzīvības: 20 gadus vecās otrās pilotes ģimene meklē atbildes
Atsaucoties uz meitas pēdējiem radiosakariem, kuros viņa ziņoja par lidmašīnas apledošanu un spēcīgu turbulenci, tēvs uzsvēra, ka Natālija pat pēdējos lidojuma brīžos spējusi saglabāt mieru.
Lidmašīna "Learjet 60" bija ceļā no Ostinas Teksasas štatā uz Bahamu salām, kad ap plkst. 12:51 pēc vietējā laika nogāzās netālu no Grīneikresas pilsētas.
"Viņa bija vislaimīgākā, kad varēja lidot"
Atceroties meitas aizraušanos ar aviāciju, Alans Filgeirass dalījās ar kādu īpašu atmiņu.
"Viņa man teica: "Tēti, vai tu vari iedomāties? Es pati būtu gatava maksāt par iespēju to darīt, bet viņi maksā man! Es par to pat maksātu, bet tagad man par to maksā!" Lidošana viņai sagādāja vislielāko laimi," atceras tēvs.
Viņš neslēpa savas sāpes un vēlmi atbalstīt pārējo ģimeni.
"Viņa lika man tik ļoti lepoties. Viņa man parādīja, ko nozīmē būt varonim," sacīja tēvs. "Es gribēju būt viņai blakus, vadīt lidmašīnu un palīdzēt. Man vajadzēja būt līdzās savai meitai."
Natālija pilota licenci ieguva jau 17 gadu vecumā un mērķtiecīgi gatavojās komerciālās aviācijas pilotes karjerai.
Ģimenes advokāts Stjuarts Grosmans uzsvēra, ka, neraugoties uz jauno vecumu, viņas kvalifikācija un lidojumu pieredze bijusi ievērojama.
"Kad izlasāt, ka 20 gadus veca jauniete ir reaktīvās lidmašīnas otrā pilote, jūs droši vien jautājat – kā tas iespējams?" sacīja Grosmans.
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"Pagaidiet, līdz uzzināsiet, cik daudz lidojumu stundu viņai bija, ko valsts iestādes apstiprinās par viņas spējām un ko par viņu teica instruktori. Viņa patiešām bija īpaša."
"Mums vairs nav laika" – pilotes pēdējie vārdi
Pirms katastrofas Natālija Gadelja Filgeirasa informēja gaisa satiksmes vadības dienestu, ka lidmašīna, tuvojoties negaisa zonai, saskaras ar spēcīgu apledošanu un turbulenci.
"Mēs zaudējam augstumu ar ātrumu 8000 pēdu minūtē. Mayday, mayday!" viņa ziņoja radiosakaros, kuru ierakstu ieguvuši "Sky News" un CNN.
"Mēs zaudējam augstumu ar ātrumu 10 000 pēdu minūtē."
Pēc tam situācija kļuva vēl dramatiskāka.
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"Mēs pārsniedzam pieļaujamo ātrumu un zaudējam augstumu ar ātrumu 20 000 pēdu minūtē," turpināja pilote. "Mēs ietrieksimies zemē."
Aptuveni 35 sekundes pēc pirmā trauksmes signāla viņa izteica pēdējos vārdus: "Mums vairs nav laika."
Dažus mirkļus vēlāk lidmašīna nogāzās.
“Holy f*ck, we’re out of time” Heart crushing ATC audio captures the moments before a Learjet 60 crashed in Palm Beach County, Florida, killing all 9 souls on board. VIA: @thenewarea51 https://t.co/CWOtYjJqef— Breaking911 (@Breaking911) November 1, 2026
Kas notika traģiskajā aviokatastrofā Floridā?
Privātā lidmašīna "Learjet 60" bija izlidojusi no Ostinas-Bergstromas starptautiskās lidostas Teksasā un devās uz Ziemeļeleuteras lidostu Bahamu salās, kad 1. novembrī avarēja Floridas štata Pālmbīčas apgabalā.
Lidmašīna nogāzās dzīvojamajā rajonā netālu no Grīneikresas pilsētas. Kā vēsta ziņu aģentūra "Associated Press", lidaparāts, iespējams, sāka sadalīties gabalos vēl pirms ietriekšanās zemē. Pēc avārijas izcēlās milzīgs ugunsgrēks. Sociālajos tīklos izplatītajos video redzams, kā lidmašīna strauji zaudē augstumu un pēc tam uzliesmo.
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Katastrofā gāja bojā visi deviņi lidmašīnā esošie cilvēki, tostarp 50 gadus vecais pilots Edvards Daniels Mērfijs (Edward Daniel Murphy), 20 gadus vecā otrā pilote Natālija Gadelja Filgeirasa.
Lidmašīnā atradās arī uzņēmumu "Retention.com" un RB2B dibinātājs un izpilddirektors Ādams Robinsons kopā ar sievu, diviem mazgadīgiem bērniem. Viņš kopā ar ģimenes draugiem bija devies uz Bahamu salām, lai nosvinētu savu dzimšanas dienu.
Bojāgājušo vidī bija arī pāra draudzenes Reičela Rīda (Rachael Reed) un Čarmi Fēra (Charmi Fehr), kā arī bērnu aukle Anita Marija Setina (Anita Maria Cetina).
Avārijā cieta arī viens cilvēks uz zemes, savukārt aptuveni 600 tuvējās apkārtnes iedzīvotāju bija spiesti pamest savas mājas.
Aviokatastrofas apstākļus izmeklē ASV Nacionālā transporta drošības padome (NTSB). Kā 3. novembrī ziņoja BBC, izmeklētāji pārbauda, vai avāriju varēja veicināt lidmašīnas apledojums un turbulence, kā arī to, vai notikušajā varētu būt bijusi nozīme cilvēka kļūdai.
Katastrofas cēlonis joprojām nav zināms
ASV Nacionālās transporta drošības padomes (NTSB) izmeklētāji turpina darbu katastrofas vietā.
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5. novembrī izmeklētāji paziņoja, ka izdevies atrast daļu no viena lidmašīnas dzinēja.
Vietējās varasiestādes norādījušas, ka avārijas vietas attīrīšana varētu ilgt līdz pat 30 dienām. Tas nozīmē, ka tuvumā dzīvojošajiem iedzīvotājiem un uzņēmumiem vēl kādu laiku būs jārēķinās ar piekļuves ierobežojumiem.
NTSB pagaidām nav noteikusi, kas izraisīja lidmašīnas katastrofu.