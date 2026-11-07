Meganas Mārklas tēvam draud 20 gadi cietumā: atklātībā nākušas šokējošas apsūdzības
Saseksas hercogienes tēvam Tomasam Mārklam izvirzīta apsūdzība, par kuru draud līdz pat 20 gadiem cietumā. FIB direktors Kešs Patels paziņojis, ka Mārkls, iespējams, "apzināti izraudzījies nevainīgus bērnus un centies viņiem atņemt nevainību".
Tomasam Mārklam pēc stāšanās tiesas priekšā noteikts mājas arests un elektroniskā uzraudzība. Viņš apsūdzēts bērnu seksuālas izmantošanas materiālu glabāšanā, tostarp attēlu, kuros viņš, iespējams, redzams kopā ar kailām nepilngadīgām meitenēm, vēsta "Independent".
Tiesnesis Saseksas hercogienes tēvam noteicis arī ceļošanas ierobežojumus. Tiesas sēdē Tampā, Floridas štatā, Mārkls savu vainu neatzina un arī nenoliedza, jo oficiālu nostāju attiecībā uz apsūdzību vēl nepauda.
Viņš atbrīvots pret drošības naudu, un tiesa uzdevusi veikt psihiatrisko ekspertīzi, jo radušās bažas par viņa spēju izprast tiesvedības procesu un pienācīgi sadarboties ar savu advokātu.
Saskaņā ar ASV Tieslietu ministrijas sniegto informāciju nākamā tiesas sēde Kalifornijā gaidāma ne agrāk kā pēc vairākām nedēļām.
82 gadus vecais Meganas tēvs ceturtdien tika aizturēts senioru aprūpes centrā "Maravida Senior Living" Leiklendā, netālu no Tampas Floridas štatā. Viņš tur bija atgriezies, lai atveseļotos pēc nesen veiktas medicīniskas procedūras. Fotogrāfijās redzams, kā FIB aģenti viņu ratiņkrēslā izved no aprūpes iestādes.
ASV prokuratūras Kalifornijā pirmais vietnieks Bils Eseili sociālajā tīklā "X" paziņoja par Mārkla seniora aizturēšanu un publicēja pret viņu iesniegtās kriminālsūdzības kopiju. Viņš norādīja, ka notiesāšanas gadījumā Mārklam draud līdz 20 gadiem federālajā cietumā.
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Izmeklētāji atraduši desmitiem aizdomīgu materiālu
FIB īpašie aģenti pārmeklējuši divas noliktavu telpas Losandželosas apkaimē, kuras, iespējams, īrējis aizdomās turētais. Tajās atrasti 78 priekšmeti vai materiāli, kas, pēc izmeklētāju domām, satur bērnu seksuālas izmantošanas attēlus.
Starp tiem esot arī trīs fotogrāfijas, kurās Mārkls seniors, iespējams, redzams kopā ar nepilngadīgām meitenēm.
Divās fotogrāfijās, pēc izmeklētāju teiktā, redzams pieaudzis vīrietis kopā ar kailu mazgadīgu meiteni. Kāds liecinieks šo vīrieti pārliecinoši identificējis kā Mārklu.
Saskaņā ar tiesas dokumentiem vienā no attēliem vīrietis izskatās aptuveni 30 līdz 40 gadus vecs. Ņemot vērā, ka Mārklam pašlaik ir 82 gadi, tas varētu liecināt, ka iespējamie noziegumi pastrādāti pirms vairākiem gadu desmitiem.
Trešajā attēlā, kā tiek apgalvots, redzama kaila mazgadīga meitene telpā, kas atgādina kādas viesnīcu ķēdes numuru Filipīnās.
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Citās fotogrāfijās Mārkls, iespējams, redzams kopā ar bērniem, kuri ir daļēji izģērbti.
"Šīs apsūdzības ir nopietnas un satraucošas," rakstīja Eseili. "Mēs plānojam saukt Mārklu pie atbildības, pilnībā izmantojot federālajos likumos paredzētās iespējas."
FIB direktors Kešs Patels paziņojumā norādīja: "Mārkla kungs, iespējams, apzināti izraudzījās nevainīgus bērnus un ar savām noziedzīgajām darbībām centās viņiem atņemt nevainību. Sadarbojoties ar Tieslietu ministrijas partneriem, mūsu aģenti rīkojās ātri, identificēja un atrada seksuāla rakstura materiālus un aizturēja Mārkla kungu Floridā."
"FIB izmantos visus mūsu rīcībā esošos resursus, lai aizsargātu nevainīgus bērnus. Nevienam varmākam, kurš vēršas pret bērniem, nebūs droša patvēruma ne šajā valstī, ne jebkur citur, kur viņš mēģinās slēpties."
Par tēvu policijai ziņojis viņa paša dēls
Pagājušajā mēnesī par Meganas tēvu Filipīnu policijai un FIB ziņojis viņa dēls, 60 gadus vecais Tomass Mārkls juniors. Viņš izmeklētājiem nodevis iespējamos bērnu seksuālas izmantošanas attēlus, kurus atradis tēva mantās Sebu pilsētā Filipīnās. Tur pašlaik turpinās izmeklēšana.
Vēl viena iespējamu nelikumīgu materiālu kolekcija pagājušajā nedēļā atrasta noliktavā, kuru Mārkls seniors, kā tiek apgalvots, īrējis netālu no savas bijušās dzīvesvietas Rosarito pilsētā Meksikā. Materiāli atklāti Meksikas policijas veiktās kratīšanas laikā.
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Mārkls seniors, kurš agrāk strādājis televīzijā par apgaismojuma un fotografēšanas speciālistu, ir atzinis, ka Filipīnās maksājis par seksuāliem pakalpojumiem, taču noliedzis, ka jebkad būtu glabājis bērnu seksuālas izmantošanas materiālus. Sava dēla izvirzītās apsūdzības viņš nosaucis par "slimiem meliem".
Megana Mārkla: "Es vēlējos pasargāt savus bērnus"
Pagājušajā mēnesī Megana paziņoja, ka apsūdzības pret viņas tēvu viņu "dziļi satriekušas".
Hercogiene atklāja, ka pirms septiņiem gadiem ar Londonas Metropoles policijas un karaliskās ģimenes aizsardzības dienesta starpniecību saņēmusi vēstuli, kurā bijušas izteiktas "satraucošas un šokējošas apsūdzības" pret viņas tēvu.
Pēc Meganas teiktā, toreiz viņai apliecināts, ka šie apgalvojumi tiek izmeklēti.
Tomēr Londonas Metropoles policija atzinusi, ka informācija nav nodota citām tiesībaizsardzības iestādēm. Policijas rīcību tagad izmeklē neatkarīgā policijas uzraudzības iestāde "Independent Office for Police Conduct".
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Kā norādījuši avoti, hercogiene vēlējusies publiski izteikties uzreiz pēc vēstules izlasīšanas, taču policija viņai ieteikusi to nedarīt.
Laikraksts "The Independent" vērsies pie Londonas Metropoles policijas pēc komentāra. ASV Tieslietu ministrija norādījusi uz FIB paziņojumu, savukārt Bekingemas pils un pati hercogiene no papildu komentāriem atteikušās.
Runājot par apsūdzībām pret tēvu, ar kuru viņa vairs neuztur attiecības, Megana pagājušajā mēnesī sacīja:
"Es ceru, ka tagad beidzot kļūs saprotams – neraugoties uz to, kā atsevišķi mediji gadu gaitā sagrozījuši notikušo, manai atsvešinātībai no tēva un lēmumam neļaut viņam kontaktēties ar mūsu bērniem bija tikai viens iemesls: pasargāt viņus."
"Lai gan tagad atklātā apmēri ir daudz šausminošāki, nekā kāds jebkad būtu spējis iedomāties, es no sirds ceru, ka taisnīgums pilnībā triumfēs un galvenā prioritāte arī turpmāk būs nevainīgu bērnu drošība un aizsardzība."
Izmeklēšanā uzmanības lokā nonācis arī Meganas pusbrālis
Ceturtdien Filipīnu iekšlietu ministrs Džonviks Remulja paziņoja, ka hercogienes pusbrālis Tomass Mārkls juniors arī kļuvis par personu, kas interesē izmeklētājus saistībā ar lietu pret viņa tēvu.
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"Ir pazīmes, kas liecina, ka arī dēls varētu būt iesaistīts noziegumā," ministrs sacīja preses konferencē Manilā.
"Taču pagaidām viņš ir tikai izmeklēšanu interesējoša persona, nevis aizdomās turētais. Tuvākajās dienās uzzināsim vairāk."
Pēc Remuljas teiktā, starp Mārkla seniora mantām atrastas vairāk nekā 7000 fotogrāfiju un viens video ar nepilngadīgiem zēniem un meitenēm, tostarp Āzijas, Latīņamerikas un Eiropas izcelsmes bērniem. Daži no viņiem bijuši tikai 10 vai 11 gadus veci.
Ministrs šo materiālu saturu raksturojis kā vienu no šausminošākajām seksuālas vardarbības un nesodāmības izpausmēm, kādu viņš jebkad redzējis.