Medijs atklāj Putina draudus: "Visi Ukrainas tilti, ostas un elektrostacijas tiks iznīcinātas"
Amerikāņu mediji uzskata, ka Vladimirs Putins vēlas iznīcināt visu Ukrainas infrastruktūru – no tiltiem līdz elektrostacijām. Tikmēr Vašingtona un Kremlis vēlas iet vēl tālāk un izstrādāt Eiropas drošības "ietvarprogrammu".
Kļuvis zināms, ka diplomāti, kuri piedalījušies neoficiālajās sarunās par Krievijas un Ukrainas kara izbeigšanu, netic gaidāmās tikšanās Abū Dabī panākumiem. Trīspusējās konsultācijas starp Ukrainu, Krieviju un ASV paredzētas 10. un 11. novembrī.
Kā vēsta "Financial Times", viens no sarunu dalībniekiem atstāstījis Vladimira Putina izteiktos draudus.
"Es iznīcināšu visu jūsu infrastruktūru, līdz jūs piekritīsiet. Līdz nākamajam gadam Ukrainā vairs nebūs nekādas infrastruktūras. Visi tilti, ostas, dzelzceļi, enerģētikas infrastruktūra un elektrostacijas tiks iznīcinātas," medijs citē sava avota atstāstītos vārdus.
Otrs izdevuma sarunu biedrs norādījis, ka Vladimirs Putins neplāno pārtraukt triecienus Ukrainai ar raķetēm, droniem un aviācijas bumbām, jo uzskata tos par atriebību Ukrainas uzbrukumiem Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām, uzņēmumiem un tirdzniecības noliktavām.
Vienlaikus Kremļa saimnieks neizslēdz pamiera iespēju, taču atsakās to apspriest, kamēr Ukraina neatteiksies no Donbasa.
ASV un Krievija vēlas apspriest arī Eiropas drošību
Krievijas prezidenta nevēlēšanās izbeigt karu nav vienīgā problēma sarunu procesā. Eiropas Savienības pārstāvji ir nobažījušies arī par ASV īpašā sūtņa miera jautājumos Džareda Kušnera izteikumiem.
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ASV prezidenta Donalda Trampa znots uzsvēris, ka ASV un Krievija līdztekus karam Ukrainā apspriedīs arī Eiropas drošības nodrošināšanas "ietvarprogrammu".
"Lēmumus par jautājumiem, kas skar Eiropas Savienību, pieņem tikai pati Eiropas Savienība," uzsvēris Eiropas Komisijas pārstāvis.
Bijušais ASV īpašais pārstāvis Ukrainas jautājumos Kurts Volkers uzskata, ka Donalds Tramps nav centies pārliecināt Vladimiru Putinu izbeigt karu, bet gan uzskata to tikai par šķērsli uzņēmējdarbībai.
Iepriekš Donalds Tramps žurnālistiem solīja panākt "lielu un brīnišķīgu vienošanos", kas varētu izbeigt karu Ukrainā.