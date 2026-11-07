Krievijā atkal deg un sprāgst: nakts laikā ziņo par vairākiem lieliem ugunsgrēkiem
Naktī uz 7. novembri Ukraina veikusi jaunus triecienus Krievijas teritorijā. Saratovā bezpilota lidaparāti uzbrukuši naftas pārstrādes rūpnīcai, savukārt Orlā raķešu triecienā, iespējams, cietis uzņēmums "Proton", kas darbojas Krievijas militāri rūpnieciskā kompleksa vajadzībām. Tikmēr Rostovā izcēlies plašs ugunsgrēks noliktavā 8000 kvadrātmetru platībā.
Krievijā aizvadīta vēl viena nemierīga nakts. Saratovā pēc Ukrainas dronu uzbrukuma aizdegusies naftas pārstrādes rūpnīca. Orlā nogranduši sprādzieni rūpnīcas "Proton" apkārtnē, bet Rostovā pie Donas izcēlies plašs ugunsgrēks.
Saratovā pēc dronu uzbrukuma aizdegusies naftas pārstrādes rūpnīca
Vietējos sociālo tīklu kanālos publicēti ugunsgrēka kadri. Video redzama spēcīga uguns atblāzma un vairākas spilgti izgaismotas vietas, kas varētu liecināt par atsevišķiem degšanas perēkļiem.
Pagaidām nav zināms, kuras tieši iekārtas cietušas un cik nopietni bojāta rūpnīca. Saratovas naftas pārstrādes rūpnīca ietilpst koncerna "Rosņeftj" struktūrā un ražo dažādu veidu degvielu.
Zīmīgi, ka jau iepriekšējā dienā Krievijas propagandu atbalstošie Z kanāli sāka apspriest Ukrainas iespējamo jauno taktiku uzbrukumos naftas pārstrādes rūpnīcām. Saskaņā ar viņu versiju Ukrainas bezpilota lidaparāti var vienlaikus uzbrukt vairākiem objektiem viena uzņēmuma teritorijā. Šai versijai pagaidām nav neatkarīga apstiprinājuma.
Following a massive overnight attack on Saratov, Russia, the local oil refinery was struck—multiple fires are reported on the site. 🔥🔥🔥 https://t.co/MjRLsBMorh— Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) November 7, 2026
Orlā triecienā, iespējams, cietusi rūpnīca "Proton"
Saskaņā ar sākotnējo informāciju pēc sprādzieniem uzņēmuma "Proton-Elektroteks" teritorijā izcēlies ugunsgrēks.
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Orlas apgabala gubernators Andrejs Kļičkovs apstiprinājis, ka bojātas kāda uzņēmuma ražošanas telpas pilsētas Padomju rajonā, taču uzņēmuma nosaukumu neatklāja.
Saskaņā ar "Telegram" kanāla "Ukraina365" atvērto avotu izlūkošanas (OSINT) analītiķu sniegto informāciju runa ir tieši par rūpnīcu "Proton".
Uzņēmums ražo elektroniskos komponentus, kurus izmanto arī Krievijas militārajā tehnikā. Tā produkcija tiek saistīta ar raķešu kompleksiem "Iskander-M" un pretgaisa aizsardzības sistēmām "Pancir-S1".
Krievijas "Telegram" kanālos izskan pieņēmumi, ka trieciens varētu būt veikts ar Ukrainas raķetēm "Flamingo". Pagaidām šī informācija nav apstiprināta.
Rostovā deg noliktava 8000 kvadrātmetru platībā
Vēl viens plašs ugunsgrēks izcēlies Rostovā pie Donas.
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Saskaņā ar sākotnējām ziņām Tupoleva ielā 16A aizdegusies noliktava, kurā glabātas eļļas un polimēru materiāli.
Tiek apgalvots, ka ugunsgrēka platība sasniegusi 8000 kvadrātmetru. Liesmas varētu būt izplatījušās arī uz blakus esošajām ēkām.
Nav informācijas, ka noliktavai Rostovā būtu uzbrukusi Ukraina. Ugunsgrēka izcelšanās iemesli tiek noskaidroti.
Septītā Krievijas naftas pārstrādes rūpnīca nedēļas laikā
Zīmīgi, ka Saratovas naftas pārstrādes rūpnīca ir jau septītais šāda veida uzņēmums Krievijā, par kura apšaudīšanu ziņots pēdējās nedēļas laikā, sākot no 30. oktobra.
Iepriekš, kā vēstīja situācijas uzraudzības kanāli, bezpilota lidaparātu uzbrukumiem bijušas pakļautas šādas rūpnīcas:
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- Afipskas naftas pārstrādes rūpnīca Krasnodaras novadā;
- Rjazaņas naftas pārstrādes rūpnīca;
- Jaroslavļas naftas pārstrādes rūpnīca;
- Kstovas naftas pārstrādes rūpnīca Ņižņijnovgorodas apgabalā;
- "Bašņeftj-Novoil" naftas pārstrādes rūpnīca Baškortostānā;
- Novokuibiševskas naftas pārstrādes rūpnīca Samaras apgabalā.
5. novembrī Ukrainas droni uzbruka Rjazaņas naftas pārstrādes rūpnīcai. Toreiz pilsētā nogranda sprādzieni, bet vietējie iedzīvotāji sociālajos tīklos publicēja ugunsgrēku kadrus.
Vēl agrāk nopietns ugunsgrēks izcēlās Jaroslavļas naftas pārstrādes rūpnīcā. Pēc uzbrukuma tur tika konstatēti vismaz seši ugunsgrēka perēkļi.
Krievijas Z blogeri sūdzējās par pretgaisa aizsardzības nespēju pasargāt lielo naftas pārstrādes uzņēmumu.
Ukraina turpina uzbrukt Krievijas naftas pārstrādes infrastruktūrai un uzņēmumiem, kas saistīti ar militāro ražošanu.
Cik nopietnas izrādījušās pēdējo triecienu sekas Saratovā un Orlā, kļūs skaidrs pēc papildu informācijas saņemšanas.