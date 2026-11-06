Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis
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Šodien 22:10
Zelenskis sola turpināt iznīcināt Krievijas naftas pārstrādes uzņēmumus
Ukrainas operācija pret Krievijas naftas pārstrādes nozari turpināsies, atbildot uz Krievijas triecieniem enerģētikas nozarei, piektdien apliecināja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
"Mūsu elektrostacijas, enerģētikas tīkli, siltumapgāde, ūdensapgādes objekti, civilā loģistika - tas viss ir pakļauts pastāvīgiem šahedu un raķešu triecieniem," pauda prezidents.
"Krievi nemaina savas agresīvās aktivitātes raksturu, ir atteikušies no deeskalācijas soļiem, par ko runāja partneri, un cer uz turpmākiem triecieniem. Mēs esam noteikuši šādus savus atbildes pasākumus," sociālajos tīklos norādīja Zelenskis.
"Kā liecina pieredze ar humāno operāciju Oleškos, ja Putins pieņems lēmumu apturēt karu, var iestāties klusums. Ukrainu nav jāpārliecina, ka miers ir vajadzīgs pēc iespējas ātrāk. Mēs to vēlamies. Ir nepieciešams, lai Krievija nolemtu, ka kara laiks ir beidzies," piebilda Zelenskis.