Eiropas valstis kritizē Trampa vēlmi noslēgt darījumu ar Putinu, pārskatot Eiropas drošības arhitektūru
Eiropas valstis iebildušas pret ASV mēģinājumiem pārskatīt kontinenta drošības arhitektūru saistībā ar iespējamo vienošanos, kuras mērķis ir izbeigt karu Ukrainā.
ASV prezidents Donalds Tramps ceturtdien pēc tikšanās Baltajā namā ar Krievijas diktatora Vladimira Putina sūtni prognozēja "ļoti lielu" vienošanos ar Krieviju, kas attiektos ne tikai uz karu Ukrainā, bet uz "visu Eiropu". Trampa znots Džareds Kušners paziņojis, ka Vašingtonas pārstāvji Briselē apsprieduši jautājumus par drošības garantijām Ukrainai un plašāku Eiropas drošības arhitektūru, gatavojoties nākamnedēļ gaidāmajām Krievijas un Ukrainas sarunām.
"Mums jau ir Eiropas drošības arhitektūra," žurnālistiem Varšavā paziņoja Eiropas Savienības (ES) augstākā pārstāve ārlietās Kaja Kallasa. "Problēma ir tajā, ka Krievija pastāvīgi pārkāpj līgumus, uz kuriem balstās šī arhitektūra. NATO ne 2021. gadā, ne tagad neradīja draudus Krievijai."
Viņa arī norādīja, ka jebkuram miera nolīgumam par Ukrainu būs nepieciešama Eiropas Savienības līdzdalība.
"Vienošanās par Ukrainas un Eiropas nākotni, kas panāktas aiz mūsu muguras, būtu ne tikai nepamatotas - tās vienkārši nav iespējamas," pavēstīja Polijas ārlietu ministrs Radoslavs Sikorskis.
Savukārt Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha paziņoja, ka Maskava nevar būt Eiropas kontinenta drošības garantija.
"Mums ir jārunā par to, kā aizsargāties no Krievijas, nevis jāapspriež ar krieviem ietekmes sfēras Eiropā," viņš sacīja.