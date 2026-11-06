Šoigu: arī Latvijā gatavo Krievijas sagrāvējus “no iekšpuses”
Cilvēki, kuru darbība ir vērsta uz Krievijas graušanu no iekšienes, tiek apmācīti Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un Polijā. Šādu atklāsmi pasākuma “Krievijas tautas” preses konferencē pauda Krievijas bijušais aizsardzības ministrs, tagadējais Drošības padomes sekretārs Sergejs Šoigu.
“Ja atceramies agrākos laikus, šie draudi nekad nav izzuduši. Tie visu laiku ir tikai pieauguši un vienmēr bijuši vērsti uz vienu mērķi - sagraut mūsu valsti no iekšienes,” viņš sacīja, atbildot uz Kremļa propagandas rupora TASS jautājumu par draudiem nacionālajai saskaņai un vienotībai. “Jo ārējie draudi, protams, ir pastāvējuši vienmēr, taču Krievija ar tiem ir tikusi galā.”
Šoigu, protams, ir “piemirsis”, ka tieši Rietumu palīdzība ļoti lielā mērā palīdzēja Krievijai izdzīvot 90. gadu sākuma ekonomiskā sabrukuma apstākļos, un maļ veco meldiņu. “Viņi nolēma izmantot brīdi, kad, viņuprāt, Krievija ir vāja, un jau 90. gados sāka ļoti aktīvu darbu, lai sagrautu mūsu valsti no iekšienes. Parādījās milzīgs skaits dažādu organizāciju, kas darbojās zem dažādiem aizsegiem. Tagad tās sauc par nekomerciālām organizācijām, nevalstiskajām organizācijām un tamlīdzīgi. Starp citu, daudzas no tām, pat lielākā daļa šo organizāciju, sniedz lielu labumu un nodarbojas ar nopietnu darbu. Taču ir arī ievērojama daļa tādu, kas nodarbojas tieši ar destruktīvu darbību. Tāpēc ar šo jautājumu nodarbojas Drošības padome,” viņš piebilda.
Kur tad sagatavo šos destruktīvos elementus, kas bojās Krievijas iekšējo klimatu un sašūpos situāciju valstī? Protams, “rusofobiskajās” Baltijas valstīs un Polijā. “Un viņi tos apmāca Polijā, apmāca Baltijas valstīs un arī citās valstīs. Šādu centru ir daudz,” klausītājus biedēja Šoigu.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Stāstot, ka pašā Krievijā viss ir stabili un labi, Šoigu stāstīja, ka Krievija negrasās nevienu Eiropas valsti sagraut, bet tās var sabrukt pašas, jo tās esot "koloniālas lielvaras" un apspiestās tautas nokratīšot to jūgu. Vēl vairāk, ne tikai viņš kārtējo reizi atsaucās uz Kremļa diktatora Vladimira Putina apgalvojumiem, ka Krievija negrasās Eiropai uzbrukt, bet pat stāstīja, ka nekāda hibrīdkara pret Eiropu neesot. "Klausieties, mums nav laika ar jums nodarboties. Nezinu, varbūt pateikšu kaut ko ne visai pareizu, bet nedod Dievs jums piedzīvot dienu, kad Krievija sāks pret jums izvērst hibrīdkaru," piedraudēja Šoigu.
Sergejs Šoigu bija Krievijas aizsardzības ministrs no 2012. līdz 2024. gadam, kad Putins viņu atlaida par nespēju salauzt Ukrainas pretošanos. Vairāki viņa bijušie vietnieki jau atrodas aiz restēm par liela mēroga ekonomiskiem noziegumiem.