Vācijā uz automaģistrāles nogāzusies lidmašīna, ir upuri
Piektdienas pēcpusdienā uz Vācijas automaģistrāles A2 uz ziemeļaustrumiem no Magdeburgas nogāzusies neliela lidmašīna, kas uzreiz aizdegās. Negadījumā dzīvību zaudēja divi cilvēki.
“Lidmašīna avārijas rezultātā pilnībā aizdegās. Saskaņā ar pašlaik pieejamo informāciju glābēji no lidmašīnas atlūzām izcēla divus bojāgājušos,” laikrakstam “Bild” pavēstīja policijas pārvaldes pārstāvis.
Pa šoseju braucošie transportlīdzekļi nav cietuši, tomēr nācās slēgt automaģistrāli Hannoveres virzienā. Avārijas vietā ieradās vairākas ugunsdzēsēju un glābšanas dienestu vienības, kā arī tika piesaistīti krīzes situāciju garīgās aprūpes speciālisti. Autovadītājiem, kuri bija spiesti savām acīm vērot traģēdiju, bija nepieciešams psiholoģisks atbalsts.
Medijos vēsta, ka avarēja divvietīgais lidaparāts “Aerostyle Breezer”, kas reģistrēts aviācijas sporta klubā Kropā, Šlēsvigas-Holšteinas federālajā zemē. Lidmašīna plkst. 12.33 bija pacēlusies no klubam piederošā lidlauka Šlēsvigā un plkst. 14.48 nogāzās.