Aizturēts prinča Harija sievastēvs Tomass Mārkls, pie kura atrasti bērnu seksuālas izmantošanas attēli
ASV Floridas štatā piektdien aizturēts Lielbritānijas prinča Harija sievas Meganas Mārklas tēvs Tomass Mārkls saistībā ar apsūdzībām par bērnu seksuālas izmantošanas attēlu glabāšanu, vēsta britu un amerikāņu prese.
Federālā izmeklēšanas biroja (FIB) aģenti 82 gadus veco Mārklu aizturējuši Leiklendas pansionātā, kur prinča sievastēvs dzīvojis, vēsta laikraksti "Daily Mail" un "New York Post".
"Daily Mail", atsaucoties uz avotu, ziņo, ka Mārkls aizturēts saistībā ar apsūdzībām par bērnu seksuālas izmantošanas materiālu glabāšanu.
Bērnu seksuālas izmantošanas attēli atrasti Mārkla bijušajā mājā Filipīnās un noliktavā, ko viņš īrējis Meksikā.
Megana Mārkla pagājušajā mēnesī paziņoja, ka ir "dziļi satraukta" par apsūdzībām, ka viņas tēvs glabājis attēlus, kuros redzama bērnu seksuāla izmantošana.
Viņa pauda, ka iepriekšējo "satraucošo un nepatīkamo" apsūdzību dēļ ir bloķējusi saziņu starp viņu un saviem bērniem.
Princis Harijs 2018. gada maijā Vindzoras pilī apprecējās ar amerikāņu aktrisi Meganu Mārklu.
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Pāris 2020. gadā pameta Lielbritāniju un atteicās no karaliskās ģimenes pienākumiem, taču augustā negaidīti atgriezās kopā ar bērniem, lai dzīvotu Lielbritānijā.
Britu laikraksts "The Sun" pagājušajā mēnesī ziņoja, ka Tomasa Mārkla dēls Tomass Mārkls juniors uzgājis attēlus ar bērnu seksuālas izmantošanas skatiem, pārlūkojot kastes, kas atrastas viņa tēva bijušajā mājā Filipīnās.
Tomass Mārkls agrāk dzīvoja Sebu Filipīnās, bet šā gada sākumā atgriezās ASV.