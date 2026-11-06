Zviedrijā tiesās jaunieti, kurš skolā grasījās sarīkot slaktiņu
Zviedrijā 19 gadus vecam vīrietim izvirzītas apsūdzības, ka viņš teroristu organizācijas "Islāma valsts" vārdā vidusskolā plānojis uzbrukumu ar nazi, piektdien paziņoja prokuratūra.
Jaunietis šogad bija plānojis ievainot vai nogalināt cilvēkus vidusskolā Halmstadē, Zviedrijas dienvidos, uzbrīkot laikposmā no 1. marta līdz 13. aprīlim, teikts paziņojumā. Jaunietis tika aizturēts aprīlī. Viņa identitāte netiek atklāta.
Viņam izvirzītas apsūdzības par "piederību teroristiskai organizācijai" un "publisku aicinājumu uz terorismu". Prokuratūras vadītāja vietnieks Henriks Olins paziņojumā norādīja, ka var pierādīt, ka "noziedzniekam bija tiešs teroristisks nolūks".
Tiesas prāva sāksies 19. novembrī un ilgs četras dienas.
Zviedrijas Drošības dienests (Sapo), kas veica pirmstiesas izmeklēšanu, paziņoja, ka apsūdzētais "internetā bija patērējis un izplatījis vardarbīgu islāmistu propagandu". Viņš "apliecināja, ka ir gatavs zvērēt uzticību "Islāma valstij", un mudināja citus izplatīt šīs teroristiskās organizācijas vēstījumu", teikts Sapo paziņojumā.
Sapo operatīvās darbības vadītājs Fredriks Hallstrēms norādīja, ka klasisko teroristu organizāciju iespējas veikt uzbrukumus pret Eiropas valstīm ir mazinājušās. "Galvenais uzbrukumu drauds tagad izriet no indivīdiem, kas rīkojas patstāvīgi pret viegli pieejamiem mērķiem, izmantojot vienkāršus līdzekļus, piemēram, asus ieročus," klāstīja Hallstrēms.
Jaunieši un bērni "sociālajos tīklos un citās digitālajās platformās patērē lielu daudzumu propagandas un atklāti vardarbīga satura", pauda Sapo pārstāvis. Šis gadījums ir "uzskatāms piemērs tam, kā izskatās teroristu drauds Zviedrijai, un realitātei, kurā konkrēti bērni un jaunieši riskē tikt iesaistīti", rezumēja Hallstrēms.