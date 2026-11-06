“Mēs jums šaujam galvā, jo mīlam jūs!”: "krievu pasaules" ideologs Dugins vēršas pie ukraiņiem
“Krievu pasaules” ideologs Aleksandrs Dugins paziņojis, ka agresorvalsts Krievija mīl un ciena ukraiņus, bet viņus nogalina “ļoti svarīga mērķa” vārdā.
“Mēs visi šajā karā pazaudējām ļoti daudz, tādēļ vēlos vērsties pie tiem, kuri pagaidām ir otrajā pusē. Mēs jūs mīlam, mēs jūs cienām, un pat tad, ja esam spiesti jūs nogalināt, mēs to darām, šaujot sirdī, sejā, galvā pašu brāļiem un māsām. Tas ir ļoti smagi, taču mēs to darām kāda ļoti svarīga mērķa vārdā. Mēs paši pat nespējam to apzināties. Šis mērķis ir augstāks par visiem mūsu formāli izvirzītajiem un deklarētajiem uzdevumiem. Mēs to darām glābšanas un pārvērtību vārdā” paziņoja Dugins. “Mēs ar jums esam vienoti. Mēs to darām, lai mēs ar jums būtu viens vesels, jo mēs ar jums esam viens vesels.
64 gadus vecais “politiskais filozofs” Dugins, kuru dēvē par “Putina smadzenēm”, tā kā daudzi uzskatīta, ka tieši lielā mērā Dugina darbos Kremļa diktators Vladimirs Putins smēlies pārliecību, ka tādas ukraiņu tautas nav, tāda Ukrainas valsts nedrīkst pastāvēt un vispār ir mākslīgs veidojums, šos ar “cikvēkmīlestību” pilnos apgalvojumus paudis Krievijas propagandas projektā “Mazkrievijas metafizika” (par “Mazkrieviju” jeb “Malorossiju” Krievijas propagandisti dēvē Ukrainas austrumu un dienvidu apgabalus, kuri savulaik Krievijas impērijā bija apvienoti šādā teritoriālā veidojumā). Tiesa, netiek minēts, kad tieši ierakstīts šis raidījums, kura fragments publicēts soctīklos.
4. novembrī savā “Telegram” kanālā Dugins paziņoja par šī propagandas projekta noslēgumu. Kopumā tika publicēti desmit raidījumi, kuros piedalījās Krievijas propagandisti, militārpersonas un citi runātāji.
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Dugins 2014. gadā apsveica un attaisnoja Krimas aneksiju, bet pēc Krievijas 2022. gada invāzijas pastāvīgi aicina Ukrainu pilnībā iznīcināt. 2022. gada 20. augustā automašīnā tika uzspridzināta viņa 29 gadus vecā meita Darja, kura bija gājusi tēva pēdās, kļūstot par propagandisti un Ukrainas kara kvēlu atbalstītāju. Medijos toreiz minēja, ka Dugins bija plānojis braukt kopā ar meitu, taču pēdējā brīdī pārdomāja. Krievijas Federālais drošības dienests jau pēc divām dienām paziņoja, ka slepkavība ir atklāta un vainīgie ir Ukrainas specdienesti, bet izpildītāja Nataļja Vovka aizbraukusi uz Igauniju. Savukārt divus viņas “līdzdalībniekus” Andreju Kuzņecovu un Aleksandru Sučkovu notiesāja, viņiem piespriežot trīsarpus gadu ieslodzījumu. Kuzņecovs 2024. gadā no kolonijas devās slepkavot ukraiņus uz “speciālo militāro operāciju” kā kara mediķis un nokļuva ukraiņu armijas gūstā. Par viņa turpmāko likteni netiek ziņots.