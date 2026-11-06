Beļģijas premjers dodas pie karaļa ar atlūgumu - saņem atteikumu
Beļģijas karalis Filips piektdien noraidīja premjerministra Barta de Vēvera piedāvājumu atkāpties un atvēlēja valdošajai koalīcijai vairāk laika, lai tā izstrādātu jaunu budžetu, kas paredz izmaksu samazināšanu, pavēstīja karaļa kanceleja.
"Karalis ir nolēmis noraidīt premjerministra atkāpšanos un lūdzis viņam nekavējoties atsākt sarunas par budžetu. Premjerministrs ziņos karalim pirmdien, 16. novembrī," teikts paziņojumā.
Flandrijas konservatīvais politiķis de Vēvers pirmdien iesniedza atkāpšanās pieteikumu, jo koalīcijas partneriem neizdevās panākt vienošanos par 2027. gada budžetu. De Vēvers dienu pirms piektdienas tikšanās ar karali paziņoja parlamentam, ka 2027. gads sāksies ar pagaidu budžetu, kas būs balstīts uz iepriekšējo finanšu gadu. Viņš raksturoja nespēju pieņemt pilnvērtīgu 2027. gada budžetu kā "nopietnu neveiksmi" valdībai.
Karalis Filips atturējās no atkāpšanās pieņemšanas un visu nedēļu konsultējās ar centriski labējās valdošās koalīcijas partijām, meklējot kompromisu.
De Vēvers cenšas līdz 2029. gadam panākt budžeta ietaupījumus desmit miljardu eiro apmērā, lai samazinātu Beļģijas budžeta deficītu, kas pārsniedz 5% no IKP.
Ierosinātajos pasākumos ietilpst izdevumu samazinājumi, arī veselības aprūpes jomā, kā arī PVN paaugstinājums. Tam iebilst viens no koalīcijas locekļiem - frankofonā liberālā Reformistu kustība (MR). Koalīcijas iekšējās nesaskaņas ir padziļinājušās, jo arodbiedrības protestē pret taupības pasākumiem.