Sekundes līdz traģēdijai! Jaunietis ar elektroskrejriteni Polijā par mata tiesu izglābjas no vilciena
Polijā uz dzelzceļa pārbrauktuves starp Ščecinu un Kolobžegu kāds jaunietis ar elektroskrejriteni nolēma šķērsot sliedes tieši brīdī, kad tuvojas vilciens.
"Polregio", kas ir lielākais reģionālais dzelzceļa pasažieru pārvadātājs Polijā, ziņo, ka jaunietis ignorēja nolaistās dzelzceļa pārbrauktuves barjeras un sarkano brīdinājuma signālu. Videoierakstā redzams, kā jaunietis uzbrauc uz sliedēm brīdī, kad strauji tuvojas vilciens. Lai izvairītos no sadursmes, viņam atlika vien dažas sekundes, kurās pārgalvis arī iekļāvās.
Tā vietā, lai apstātos, jaunietis riskēja ar dzīvību un tikai pēdējā mirklī paguva nokļūt drošībā.
Polijas dzelzceļa pārstāvji atgādina, ka pārbrauktuvi drīkst šķērsot tikai tad, kad barjeras ir pilnībā paceltas un brīdinājuma gaismas signāli ir izslēgti.
Vilciens nevar apstāties acumirklī – tā pilnīgai apturēšanai var būt nepieciešams ievērojams bremzēšanas ceļš.
Šoreiz viss beidzās laimīgi, taču līdz traģēdijai pietrūka pavisam maz.