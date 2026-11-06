Īrijā spridzināšanas draudu dēļ evakuē cilvēkus no mediju birojiem.
Pasaulē
Šodien 16:14
Pēc lidmašīnām spridzināšanas draudi sasniedz arī medijus - Īrijā evakuē vairākas redakcijas
Īrijā piektdien no mediju birojiem evakuēti cilvēki pēc draudu saņemšanas par ēkās izvietotiem spridzekļiem, vēsta plašsaziņas līdzekļi.
Piektdien policija tika nosūtīta uz Īrijas nacionālās raidorganizācijas RTE galveno mītni Dublinā.
"Cilvēki no RTE ēkas tika evakuēti pēc draudu saņemšanas par spridzekļiem," savā tīmekļa vietnē paziņoja raidorganizācija.
Darbinieki evakuēti arī no laikraksta "Irish Independent", radio staciju "Newstalk" un "Today FM", kā arī televīzijas kanāla "Virgin Media" birojiem.
Ceturtdien vairākās Eiropas pilsētās tika saņemti draudi par teju 30 lidmašīnās un vairākās lidostās it kā novietotiem spridzekļiem. Pārbaudēs nekādi bīstami vai aizdomīgi priekšmeti atrasti netika.