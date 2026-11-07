Krievijai neveiksme Kurskas virzienā: Z blogeris ziņo par slepenu Ukrainas armijas uzbrukumu
Krievijas Z blogeris Maksims Kalašņikovs ziņojis par smagām kaujām pie Lokņas un Junakivkas apdzīvotajām vietām netālu no Kurskas apgabala robežas.
Pazīstamais Krievijas Z blogeris Maksims Kalašņikovs atklājis Maskavai neērtu informāciju. Viņš atzinis, ka Ukrainas spēki aktīvi dodas uzbrukumā Sumu virzienā un veic smagas kaujas par Lokņas un Junakivkas apdzīvotajām vietām.
Pēc Kalašņikova teiktā, informācija par situāciju saņemta tieši no avotiem frontē. Vienlaikus līdz šim publiski nebija ziņots par šādu Ukrainas spēku uzbrukumu.
Kalašņikovs norādījis, ka kaujas norisinās netālu no Krievijas Kurskas apgabala robežas.
Viņš pieminējis arī Sverdļikovu, kas atrodas jau Kurskas apgabala teritorijā un varētu nonākt karadarbības zonā.
Pēc Z blogera vērtējuma, Ukrainas Bruņotie spēki izmanto jau iepriekš veiksmīgi pārbaudītu taktiku, kurā dronu triecieni tiek apvienoti ar kājnieku uzbrukumiem.
Vispirms bezpilota lidaparāti iegūst pārsvaru gaisā nelielā augstumā, iznīcina Krievijas spēku pozīcijas un atbrīvo ceļu Ukrainas kājniekiem. Pēc tam kājnieku vienības attīra teritoriju no pretinieka spēkiem un ieņem pozīcijas.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Nesen soctīklos tika publicēts video, kur redzami notikumi Kurskas apgabalā. Tajā kāds Krievijas civiliedzīvotājs palīdzējis Ukrainas drona operatoriem noteikt Krievijas karavīru atrašanās vietu automašīnā UAZ-452, kas pazīstama ar iesauku "Buhanka", norādot dronam tās atrašanās virzienu.
Pēcāk drons virzās tālāk pa ceļu un sastop pretimbraucošo transportlīdzekli ar okupantu karavīriem.
Zīmīgi, ka Krievijas dronu operatori nogalina civiliedzīvotājus. Piemēram, Hersonā viņi uzbrūk tirgotājiem, cilvēkiem autobusu pieturās un sabiedriskajam transportam. Šajos uzbrukumos iet bojā arī sievietes un bērni.
Savukārt šajā gadījumā redzams, ka Ukrainas puse, neraugoties uz visām Krievijas spēku pastrādātajām zvērībām, nošķir militāros mērķus no civiliedzīvotājiem.
Tas ir spilgts piemērs tam, ko daudzi raksturo kā Rietumu civilizācijas un Austrumu tumsības sadursmi.
Krievu okupantu zaudējumi Ukrainā
Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā līdz 6. novembra rītam sasnieguši 1 601 830 karavīrus, ziņo Ukrainas armijas ģenerālštābs.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Saskaņā ar ģenerālštāba datiem diennakts laikā likvidēti vai ievainoti 2440 iebrucēji.
Kopš atkārtotā iebrukuma sākuma 2022. gada 24. februārī krievi zaudējuši 12 456 tankus (+2), 25 651 (+8) bruņutransportieri, 51 956 (+54) lielgabalus un mīnmetējus, 2254 (+0) daudzlādiņu reaktīvās iekārtas, 1744 (+6) zenītartilērijas iekārtas, 452 (+0) lidmašīnas, 356 (+0) helikopterus, 3085 (+8) sauszemes bezpilota sistēmas, 597 616 (+1395) bezpilota lidaparātu, 5192 (+0) spārnotās raķetes, 35 (+0) kuģus un ātrlaivas, divas (+0) zemūdenes, 170 929 (+673) automobiļus un autocisternas, kā arī 4878 (+5) specializētās tehnikas vienības.