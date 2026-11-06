Spridzināšanas draudu vilnis Eiropā nerimst - arī šodien traucēti vairāki avioreisi
Spridzināšanas draudu dēļ Eiropā piektdien traucēti vairāki avioreisi, paziņojušas amatpersonas.
Draudi izteikti vismaz astoņām lidmašīnām, kas piektdien ielidoja Prāgas lidostā vai izlidoja no tās, paziņoja lidosta.
"Draudi attiecas uz ienākošajiem reisiem no Dānijas, Spānijas un Lielbritānijas. Savukārt attiecībā uz izejošajiem reisiem - tie ir lidojumi uz Nīderlandi, Kipru, Rumāniju, Itāliju un Lielbritāniju," atklāja Prāgas lidostas preses pārstāve.
Draudi tika izteikti arī Īrijas zemo cenu aviosabiedrības "Ryanair" lidmašīnai, kam bija plānota izlidošana no Lisabonas uz Romu. Lidmašīna tika pārbaudīta, bet nekādas sprāgstvielas netika atrastas, paziņoja Portugāles policija.
Šonedēļ Eiropā jau desmitiem komerciālo lidojumu saņēmuši viltus spridzināšanas draudus. Neviens vēl nav uzņēmies atbildību par šiem draudiem, taču e-pasta vēstules, kas saturēja draudus Romas un Sofijas lidostām, parakstījuši "Vīriešu valsts cīnītāji", ceturtdien ziņoja aģentūra AFP, kas iepazinusies ar vēstules tekstu. Krievijā darbojas radikāla organizācija ar nosaukumu "Vīriešu valsts", taču AFP nevar apstiprināt, ka tieši šī kustība nosūtījusi vēstules.
Viltus draudi galvenokārt vērsti pret zemo cenu aviokompānijām un lidojumiem uz vai no Bulgārijas, Čehijas un Itālijas.
Trīs lidojumi tika novirzīti, taču visi lidaparāti nosēdās droši, un sprāgstvielas netika atrastas. Vismaz piecas lidmašīnas pēc draudu saņemšanas par sprāgstvielām tika eskortētas ar gaisa spēku lidmašīnām.