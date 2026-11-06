"Kaut kādiem muļķiem tas nebūs atļauts!" Tramps paraksta aizliegumu nākamajiem prezidentiem Baltajā namā
ASV prezidents Donalds Tramps parakstījis izpildrīkojumu (executive order), kas, pēc viņa teiktā, neļaus nākamajiem prezidentiem veikt noteiktas izmaiņas Baltā nama Ovālajā kabinetā.
ASV prezidenta oficiālajam darba kabinetam, kurā Tramps veicis remontu, tagad piešķirts nacionālā pieminekļa statuss.
"Mēs tam piešķiram nacionālā pieminekļa statusu, un nevienam nebūs atļauts to aiztikt, izpostīt vai nojaukt, kā to varētu izdarīt kādi muļķi, kuri vēlētos uzbūvēt kaut ko citā formā," ceturtdien žurnālistiem paziņoja Tramps.
Pagaidām nav skaidrs, vai nākamais prezidents varēs šo lēmumu atcelt un vai to būs iespējams apstrīdēt tiesā.
Dokumentā precizēts, ka tas "neierobežo prezidenta pilnvaras atjaunot pieminekļa interjeru, izvēlēties iekārtojuma priekšmetus vai veikt ikdienas izmaiņas, kas saistītas ar ēkas ekspluatāciju un drošību, ja vien šādas darbības nenodara būtisku kaitējumu pieminekļa vēsturiskajai struktūrai vai arhitektoniskajam veidolam".
"Mums patīk Ovālais kabinets. Tas, tāpat kā pats Baltais nams, ir simbols – mūsu valsts un tās varenības simbols," uzsvēra Tramps, piebilstot, ka ārvalstu līderi, kuri pēdējo mēnešu laikā apmeklējuši kabinetu, slavējuši viņa veiktās dekoratīvās izmaiņas.
Tramps apgalvoja, ka Baltajam namam un Ovālajam kabinetam bijis nepieciešams remonts un ka pirms viņa veiktās atjaunošanas tie atradušies "stipri bojātā" stāvoklī. Viņš minēja izsistus logus, plaisas sienās un bojātus akmens apdares elementus.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Starp Trampa veiktajām pārmaiņām Baltajā namā ir zelta uzraksta "Ovālais kabinets" izvietošana pie kabineta ieejas, zāliena aizstāšana ar bruģi Rožu dārzā, kā arī jauna helikoptera nosēšanās laukuma izbūve.
Pēc Trampa teiktā, viņa izpildrīkojums "neļaus nevienam nākotnē izpostīt šo apbrīnojamo telpu".
Visai Baltā nama ēkai jau ir piešķirts nacionālā vēstures pieminekļa statuss. Pašlaik ASV prezidentiem ir tiesības veikt noteiktas izmaiņas tās izskatā, taču vērienīgu projektu īstenošanai nepieciešams Kongresa apstiprinājums.
Pirms vairākiem mēnešiem Tramps deva rīkojumu pilnībā nojaukt Baltā nama austrumu spārnu. ASV Kongress šo projektu nebija apstiprinājis. Pašlaik tur notiek būvdarbi, un plānots šo teritoriju pārveidot par jaunu svinību zāli.
Ieņemot prezidenta amatu, Trampam ir pilnvaras izveidot nacionālos pieminekļus – objektus, kuru aizsardzības statuss ir līdzīgs nacionālo parku statusam.
Trampa izpildrīkojumā Nacionālo parku dienestam uzdots uzturēt Ovālo kabinetu "tādā veidā, lai saglabātu tā vēsturisko izskatu, arhitektonisko viengabalainību un saikni ar prezidentūras institūciju".
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Dokumentā pieminēti jau spēkā esošie Baltā nama aizsardzības pasākumi, tomēr uzsvērts, ka "Ovālais kabinets ir pelnījis īpašu atzinību un īpašu aizsardzības režīmu kā patstāvīgs valsts nozīmes vēsturisks objekts".
Kongress ir paredzējis izņēmumu Vēstures pieminekļu saglabāšanas likumā, kas ļauj prezidentiem veikt nepieciešamās izmaiņas. Pašreizējais Ovālais kabinets pastāv kopš 20. gadsimta 30. gadu sākuma – tas tika izveidots pēc prezidenta Franklina D. Rūzvelta ieceres.
Juridiskā biroja "Cultural Heritage Partners", kas specializējas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas jautājumos, pārstāvis Gregs Verkhaizers (Greg Werkheiser) BBC skaidroja, ka pagaidu izmaiņas, piemēram, mēbeļu vai dekoratīvo elementu nomaiņa, "pilnībā paliek prezidenta ziņā".
"Kamēr tas nenodara kaitējumu pastāvīgajiem mākslas darbiem vai arhitektūras elementiem, prezidents būtībā var darīt visu, ko vēlas," viņš paskaidroja.
Pēc eksperta domām, Trampa administrācija demonstrē nevērīgu attieksmi pret citiem Vašingtonas vēsturiskajiem objektiem un ar tiesvedību palīdzību cenšas vājināt likumdošanu, kas paredz to saglabāšanu.
Verkhaizers Trampa izpildrīkojumu nodēvēja par "liekulību", atgādinot par projektiem, kurus prezidents centies virzīt, tostarp plāniem uzbūvēt jaunu triumfa arku un rekonstruēt Kenedija centru.
Tā dēvētā "Trampa arka" (Arc de Trump), kuras nosaukums veidots pēc analoģijas ar slaveno Parīzes Triumfa arku (Arc de Triomphe), iecerēta kā Amerikas vēsturei un kara veterāniem veltīts piemineklis par godu valsts 250. gadadienai. Tomēr projekta pretinieki norāda, ka tā aizsegs skatu uz Ārlingtonas Nacionālo kapsētu, kur apglabāti tūkstošiem amerikāņu karavīru un militārpersonu.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Triumfa arkai paredzētas divas funkcijas – līdztekus tās simboliskajai nozīmei tajā plānots izveidot arī militārās tehnikas glabāšanas kompleksu, kas būtu aprīkots snaiperu izvietošanai un bezpilota lidaparātu palaišanai.
Arkas būvniecība varēja sākties jau šonedēļ. Nacionālās galvaspilsētas plānošanas komisija projektu apstiprināja ar astoņām balsīm par un četrām pret, tomēr novembra sākumā federālā tiesnese nolēma uz 14 dienām apturēt jebkādus ar arkas būvniecību saistītus darbus.
"No vienas puses, viņš runā par Ovālā kabineta saglabāšanas nozīmi – kas no juridiskā viedokļa ir bezjēdzīgi, jo viņš to nevar izdarīt –, bet, no otras puses, faktiski iznīcina likumu, kas ļauj mums saglabāt citus vēsturiskos objektus," uzsver Gregs Verkhaizers.
Tramps Vašingtonā sācis vērienīgu pilsētvides "labiekārtošanas" projektu un pēdējās nedēļas laikā sarīkojis trīs pasākumus, lai palepotos ar paveikto. Tas noticis laikā, kad viņa pārstāvētā Republikāņu partija starpvēlēšanās piedzīvojusi smagu sakāvi pret demokrātiem.
Priekšvēlēšanu kampaņas laikā demokrāti kritizēja Trampa ierosinātās pārmaiņas. Bijušais ASV prezidents Baraks Obama, piemēram, norādīja, ka šo "zeltīto" jauninājumu dēļ Baltais nams sācis izskatīties tā, "it kā Sadams Huseins būtu atvēris restorānu "Cheesecake Factory"".
Oktobrī intervijā žurnālam "Time" prezidents pieļāva, ka Ovālo kabinetu, iespējams, nāksies nojaukt drošības apsvērumu dēļ, kā to pieprasot ASV Slepenais dienests.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
"Es teicu: "Pie velna! Nevar taču uzbūvēt jaunu. Šī ir īpaša vieta,'" toreiz paziņoja Tramps.