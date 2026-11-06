""SpaceX" velti palīdzēja Ukrainai ar Starlink!" Masks spēris Ukrainai nedraudzīgu soli
Amerikāņu miljardieris Īlons Masks pārpublicējis ierakstu, kura autors par kļūdu nosaucis uzņēmuma "SpaceX" lēmumu Krievijas sāktā pilna mēroga kara sākumā nodrošināt Ukrainai tūkstošiem "Starlink" termināļu.
Amerikāņu miljardieris Īlons Masks sociālajā tīklā "X" pārpublicējis ierakstu, kurā apgalvots, ka "SpaceX" pieļāvis kļūdu, pilna mēroga kara sākumā nodrošinot Ukrainai tūkstošiem "Starlink" termināļu un bezmaksas piekļuvi satelītinternetam.
Attiecīgais ieraksts atrodams Maska profilā sociālajā tīklā "X".
Publikācijas autors apgalvo, ka sākotnēji šī tehnoloģija bijusi paredzēta interneta sakaru nodrošināšanai civiliedzīvotājiem, taču laika gaitā tā kļuvusi par pamatu autonomu kaujas bezpilota lidaparātu vadībai.
Ierakstā arī norādīts, ka "SpaceX" tagad saskaras ar kritiku plašsaziņas līdzekļos, jo uzņēmums nevēlas atbalstīt "Starlink" izmantošanu militāriem mērķiem.
Maska pārpublicētajā ierakstā teikts: "Atskatoties pagātnē, var pamatoti teikt, ka "SpaceX" pieļāva kļūdu, kara sākumā nosūtot Ukrainai tūkstošiem bezmaksas "Starlink" antenu un nodrošinot pakalpojumus vairāku miljonu dolāru vērtībā mēnesī. Tas, kas sākās kā interneta piekļuves nodrošināšana civiliedzīvotājiem, ir pārvērties par pamatu autonomu kaujas dronu darbībai. Un tagad, ja uzņēmums neatbalsta šīs tehnoloģijas izmantošanu militāriem mērķiem, tas saskaras ar asu kritiku presē."
Maska lēmums pārpublicēt šo vēstījumu liecina, ka viņa nostāja šajā jautājumā, iespējams, nav mainījusies kopš iepriekšējiem izteikumiem.
Jau agrāk miljardieris atklāti paudis neapmierinātību ar to, kā Ukraina izmanto "Starlink". Vēlāk Masks arī pieminēja draudus saviem satelītiem, ko radot karš Ukrainā.
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Ukrainas līguma termiņš par ASV valdības satelītu sistēmas "Starshield" izmantošanu beigsies nākamgad. Ukrainas puse jau gatavojas sākt sarunas par tā pagarināšanu, lai laikus vienotos par jaunā līguma nosacījumiem.
Jāatgādina, ka ASV Senāta Ārlietu komiteja gatavo plaša mēroga izmeklēšanu par "Starshield" satelītu sistēmas izmantošanu Ukrainā. Šīs iniciatīvas ietvaros arī amerikāņu miljardierim Īlonam Maskam uzdots saglabāt visus ar šo jautājumu saistītos dokumentus.
Saskaņā ar Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska teikto "Starshield" darbības ierobežojumu dēļ apturēta 2000 pārtvērējdronu "Bars" darbība.
ASV likumdevēji aicinājuši Pentagonu sniegt Ukrainai garantijas par piekļuvi "Starlink" un "Starshield" sistēmām.
Jāatgādina arī, ka ASV prezidents Donalds Tramps personīgi zvanījis "SpaceX" dibinātājam Īlonam Maskam, pieprasot atcelt ātruma un darbības ierobežojumus "Starshield" – satelītu sistēmas "Starlink" militārajai versijai –, ko izmanto Ukrainas bruņotie spēki.