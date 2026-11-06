No Latvijas uz Krieviju aizbēgušais "krievu pasaules" apjūsmotājs Sergejs Muļivanovs nonācis cietumā, bet pēc tam nosūtīts karot pret Ukrainu
Uz Krieviju emigrējušais "Latvijas Krievu savienības" aktīvists Sergejs Muļivanovs nonācis neapskaužamā situācijā. Pēc aizturēšanas aizdomās par krāpšanu viņš, iespējams, ar viltu piespiests parakstīt līgumu ar Krievijas Aizsardzības ministriju un nosūtīts karot pret Ukrainu.
Tagad jau aptuveni nedēļu par viņa atrašanās vietu nekas nav zināms, vēsta tīmekļa izdevums "Ostorožno, novosti", atsaucoties uz vīrieša advokātu un tuviniekiem.
59 gadus vecais Muļivanovs 2024. gadā pameta Latviju un pārcēlās uz Krieviju, kur sāka strādāt par kurjeru. Tomēr viens no viņa pārvadātajiem sūtījumiem izrādījies saistīts ar zagtu naudu. Pret vīrieti sākta krimināllieta par krāpšanu, un šā gada aprīlī viņš nonāca pirmstiesas apcietinājumā.
Kā apgalvo Muļivanova advokāts, ieslodzījuma laikā vīrietim ar viltu likts parakstīt līgumu par dienestu Krievijas armijā. Turklāt dokumentos sākotnēji neesot bijis norādīts parakstīšanas datums. "Abos dokumentos nav datuma. Datumu ierakstīja tikai tagad, 2026. gada oktobrī. Pusgadu senu parakstu noformēja tā, it kā tas būtu izdarīts pirms dažām dienām," skaidro advokāts.
Oktobra beigās Muļivanovs paziņojis, ka atsakās doties karot pret Ukrainu. Tomēr, neraugoties uz viņa iebildumiem, vīrietis pret paša gribu esot aizvests uz Rostovu. Pēc tuvinieku teiktā, jau aptuveni nedēļu ar viņu nav izdevies sazināties, un viņa pašreizējā atrašanās vieta nav zināma.
Jāpiezīmē, ka Muļivanovs savulaik darbojies "Latvijas Krievu savienībā", no kuras saraksta kandidēja 2018. gada Saeimas vēlēšanās. Ar šo partiju bija saistīts arī bijušais Eiropas Parlamenta deputāts Andrejs Mamikins, kurš vēlāk pārcēlās uz Krieviju. Savukārt ar LKS iepriekš saistītie politiķi Inna Djeri un Andrejs Pagors tagad ir 15. Saeimas deputāti, kas ievēlēti no apvienības "Suverēnā vara/Apvienība Jaunlatvieši" saraksta.