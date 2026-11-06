"Arī Eiropa nav bez grēka": NATO ģenerālsekretārs atklāj, kā beigsies karš Ukrainā
NATO ģenerālsekretārs Marks Rute uzskata, ka Krievijas karā pret Ukrainu, visticamāk, nebūs uzvarētāja.
Viņš prognozē, ka karadarbība noslēgsies ar kompromisu. Vienlaikus NATO vadītājs brīdina Eiropu nezaudēt modrību arī pēc kara beigām, vēsta "Bloomberg".
Savu vērtējumu Rute pauda ceturtdien, 5. novembrī, Nīderlandes televīzijas sarunu raidījumā "Pauw & De Wit". Raidījuma vadītāji viņam jautāja, vai kāda no pusēm izies no pilna mēroga kara, kas turpinās kopš 2022. gada februāra, kā uzvarētāja. NATO ģenerālsekretārs uz šo iespēju raudzījās skeptiski.
"Es nedomāju, ka tas ir īpaši ticami. Šādi kari vienmēr beidzas ar miera vienošanos, kas bieži vien ietver zināmu kompromisu," sacīja Rute.
Atsevišķi NATO vadītājs pievērsās jautājumam par Krievijas karaspēka likteni pēc uguns pārtraukšanas. Viņaprāt, Maskava neizformēs izveidoto karaspēka grupējumu.
"Krievijas draudi pašlaik nav tieši jūtami pie mūsu robežām, jo daudzi no šiem karavīriem ir iesaistīti karadarbībā Ukrainā. Taču, kad tas beigsies, viņu milzīgā armija nepastāvēs tikai tāpēc, lai būtu milzīga armija," brīdināja NATO ģenerālsekretārs.
Rute pastāstīja, ka ik nedēļu sazinās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, un atzina, ka viņu dziļi ciena. Vienlaikus viņš ir pārliecināts, ka Trampam un Putinam ir svarīgi uzturēt labas savstarpējās attiecības.