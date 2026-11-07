Sakāve vidustermiņa vēlēšanās neizbēgami izmainīs Donalda Trampa politiku
Pēc republikāņu graujošās sakāves ASV vidustermiņa vēlēšanās, demokrātiem atkarojot kontroli pār abām Kongresa palātām, prezidentam Donaldam Trampam atlikušajos divos gados Baltajā namā būs grūti īstenot savu politisko programmu, ja par tādu vispār iespējams runāt, un nāksies ieņemt aizsardzības pozīcijas.
Demokrātu pārliecinošā uzvara politiskās varas gravitācijas centru pārnesusi tuvāk Kapitolijam, un tie pēc divus gadus ilgušās republikāņu iztapšanas Trampa iegribām centīsies iegrožot Baltā nama varu.
Tas atsauc atmiņā Trampa pirmās prezidentūras pēdējos divus gadus, kad demokrāti vidustermiņa vēlēšanās ieguva vairākumu Pārstāvju palātā, kas galu galā divas reizes nobalsoja par prezidenta impīčmentu. Taču tagad, demokrātiem pārņemot kontroli arī pār Senātu, tie varēs bloķēt ikvienu Trampa izvirzīto kandidātu uz kabineta locekļa amatu vai uz mūžu ievēlama federālā tiesneša krēslu. Demokrātiem būs iespēja bloķēt arī Baltā nama likumdošanas iniciatīvas.
Tramps darīja visu, lai vidustermiņa vēlēšanas pārvērstu par referendumu par paša īstenoto politiku, pirmsvēlēšanu mītiņos, kuros viņš pauda atbalstu republikāņu kandidātiem, atkārtoti aicinot vēlētājus balsot tā, it kā biļetenā būtu ierakstīts viņa vārds. Taču vēlēšanu rezultāti liecina, ka pilsoņi noraidījuši prezidenta atbalstītos kandidātus, demonstrējot neapmierinātību ar viņa uzsākto karu pret Irānu un patvaļīgajiem muitas tarifiem pret ASV tirdzniecības partneriem, kas veicinājuši dzīves dārdzības pieaugumu.
Tramps gan centies vainu par republikāņu sakāvi no sevis novelt, trešdienas rītā pārraidītajā intervijā televīzijas kanālam "Fox News" apgalvojot, ka demokrāti kampaņas laikā paveikuši labu darbu, un vainojot neveiksmē pašus republikāņu kandidātus. Taču balsošanas iznākums skaidri liecina, ka Tramps un viņa līdzgaitnieki divu gadu laikā kopš pārsteidzošās uzvaras 2024. gada vēlēšanās ir izšķieduši visu savu politisko kapitālu.
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Izmeklēšanas un impīčmenti, kas sagaida Trampu
Jau pirms vēlēšanām demokrāti, kas sagaidīja vairākuma atkarošanu vismaz vienā no abām Kongresa palātām, ļāva noprast, pret ko būs vērstas viņu ierosinātās izmeklēšanas. Pirmkārt, tās koncentrēsies uz Trampa administrācijas īstenoto politiku, tās locekļu darbības likumību un privātajām korporācijām, kas centušās ietekmēt Balto namu. Starp prioritātēm ir Trampa ģimenes biznesa darījumi, viņa administrācijas darbības, izmeklējot Džefrija Epstīna lietu, un iespējamā iesaiste korporatīvajā korupcijā.
Demokrātu vairākums iegūs kontroli pār svarīgākajām komitejām, lielāku budžetu un personālu, kā arī plašākas pilnvaras pieprasīt ziņas no administrācijas pārstāvjiem. Tiesa, Baltais nams var pieturēties pie jau pirmās Trampa prezidentūras laikā piekoptās stratēģijas, novilcinot Kongresa pieprasīto dokumentu piestādīšanu un liecību sniegšanu, kā arī izmantojot administrācijas privilēģijas uz piekļuvi zināmai informācijai.
Turklāt prezidents saglabā savas veto tiesības, un Tramps jau iepriekš piesolījis, ka demokrātu uzvaras gadījumā viņš kļūs par "misteru veto", bloķējot jebkādas viņu likumdošanas iniciatīvas.
Vēlētāji soda Trampu par viņa ekonomikas politiku
Sevi pasniedzot vēlētājiem kā galveno vēlēšanu faktoru, Tramps un viņa komanda izdarīja riskantu likmi, uzskatot, ka viņa sauklis "Padarīsim Ameriku atkal varenu!" mudinās MAGA kustības atbalstītājus doties pie balsošanas urnām. Demokrāti ar entuziasmu uztvēra prezidenta pilnīgu iesaistīšanos priekšvēlēšanu kampaņā, uzskatot, ka tas tikai atgādinās vēlētājiem, kurš vainojams pašreizējā ekonomikas stāvoklī.
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"Tramps vēlas, lai ikviens domātu, ka viņš ir biļetenā? Lai tā būtu," izteicies senators Endijs Kims, kas pārstāv Ņūdžersijas demokrātus un aktīvi aģitēja tādos svārstīgajos štatos kā Aiova, Džordžija un Teksasa. "Visi domās par viņu un tiešo kaitējumu, ko viņš tiem nodarījis."
Aģentūras AP aptauja liecina, ka relatīvi maz vēlētājiem sakāms kas pozitīvs par Trampa sniegumu ekonomikas jautājumos. Aptuveni divas trešdaļas vēlētāju valsts mērogā uzskata, ka viņa politika pasliktinājusi ASV ekonomikas stāvokli, un tikai trešdaļa uzskata, ka tā būtu ekonomikas stāvokli uzlabojusi. Divas trešdaļas aptaujāto ir arī pārliecinātas, ka Trampa muitas tarifu politika kaitējusi valsts tautsaimniecībai vai arī viņu vietējai ekonomikai.
Pamatā negatīvi tiek uztvertas arī Trampa plašākās prioritātes un viņa spējas vadīt valsti. Vairāk nekā puse vēlētāju uzskata, ka Tramps nav spēcīgs līderis, ka viņš necīnās par ierindas pilsoņu interesēm, ka viņš neizvirza īstās prioritātes un ka viņa garīgās īpašības nav piemērotas efektīvai prezidenta pienākumu pildīšanai. Aptuveni 60% aptaujāto uzskata, ka Tramps augstāk stāda personīgās intereses, nevis valsts intereses, kamēr tam, ka prezidents priekšroku dod valsts interesēm, tic vien 40%.
Neapmierinātība republikāņu rindās
Jau trešdien pēc partijas sakāves republikāņu rindās izskanēja aicinājumi Trampam veikt tīrīšanu Baltā nama personālā, atjaunot disciplīnu, un atteikties no politikas, kas novedusi pie demokrātu uzvaras. Republikāņu stratēģijas veterāns Džons Fīherijs sarunā ar aģentūru "Reuters" atzinis, ka no šī brīža Tramps būs arvien vājāks un vājāks.
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Taču pagaidām nekas neliecina, ka Tramps sakāvi uztvertu kā nepieciešamību mainīt kursu. Vēl otrdienas vakarā intervijā "Fox News" viņš paziņoja, ka neuztver republikāņu sakāvi kā triecienu viņam pašam.
Gluži pretēji, demokrātu iespējas bloķēt viņa likumdošanas iniciatīvas var mudināt Trampu vēl agresīvāk izmantot izpildvaras iespējas un vēl aktīvāk ķerties pie vienpusējas rīcības. Daļa republikāņu, īpaši iespējamie kandidāti 2028. gada prezidenta vēlēšanās, bažījas, ka Tramps var vēl neatlaidīgāk īstenot savu dienas kārtību, kas no partijas priekšrocības kļuvusi par tās trūkumu.
Viceprezidents Džeimss Deivids Venss, kas tiek uzskatīts par iespējamo Trampa pēcteci, šķiet, jau trešdien zināmā mērā mēģināja distancēties no prezidenta, paziņojot, ka republikāņu sakāvē vainojams karš pret Irānu. Šādas pretrunas var kļūt arvien biežākas, ja republikāņi atzīs, ka Trampa ilgstošā ietekme uz viņu vēlētājiem partiju vājina, atzīst republikāņu amatpersonas un stratēģi.
Tikmēr Baltajā namā valda nolemtības gaisotne, personālam sagaidot atlaišanas, izmaiņas kabinetā un demokrātu ierosinātās izmeklēšanas. Kāda anonīma amatpersona "Reuters" atzinusi, ka šobrīd atrasties administrācijā ir ļoti nepatīkami. "Morāle ir tik zemu, cik vien var būt." Amatpersona norādīja, ka vēl pirms sešām nedēļām iekšējā aptauja liecinājusi, ka republikāņi varētu zaudēt abas Kongresa palātas, taču Tramps atteicies mainīt kursu Irānas jautājumā. "Galu galā viņam ir vienalga. Viņš neieklausās nevienā," atzinusi amatpersona.
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Partijas politiskie konsultanti jau vasarā bija norūpējušies par pieaugošo republikāņu un neatkarīgo vēlētāju skaitu, kas tādos štatos kā Mičigana un Aiova aptaujās pauda neapmierinātību ar prezidenta apsēstību ar Baltā nama balles zāli un Vašingtonas pārbūvi. "Ja Tramps nākamos divus gadus aizvadīs, runājot par tiem pašiem niekiem, nākamajās vēlēšanās mēs atkal tiksim sasisti," norādījis viens no partijas konsultantiem.
Vēlēšanu ietekme uz ārpolitiku
Tramps savas otrās prezidentūras pirmos divus gadus pielicis pūles, lai grautu desmitgadēm piekopto ASV ārpolitiku, izsaucot gan sabiedroto, gan sāncenšu nervozitāti. Tagad visi gaida, kā sakāve iekšpolitiskā frontē ietekmēs Baltā nama saimnieka uzvedību ārpolitikā.
Visi vēro, vai vēlēšanu rezultāti sekmēs kādu potenciālu vienošanos ar Irānu vai arī mudinās atsākt karadarbību, vai turpināsies ASV ilggadējā atbalsta erozija Izraēlai, vai turpināsies Vašingtonas pēdējā laika spiediens uz Ukrainu, lai tā faktiski kapitulētu Krievijas priekšā.
Lai gan demokrāti ieguvuši jaunus pretdarbības instrumentus Trampa īstenotajai politikai, viņš joprojām ir prezidents un saglabā plašas pilnvaras ārpolitikā, liekot pasaules līderiem minēt, vai sakāve vidustermiņa vēlēšanās liks ASV prezidentam vairāk domāt par kompromisiem vai arī mudinās vēl apņēmīgāk turēties pie sava kursa.
Karš pret Irānu
Irāna paudusi neslēptu prieku par republikāņu sakāvi vēlēšanās, taču nav skaidrs, ko tā nesīs Teherānai. Vai Islāma Republika var cerēt uz Vašingtonas gatavību slēgt kādu vienošanos vai arī tai jāgaida jauni triecieni?
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Zaudējumi, ko karš pret Irānu pēdējos astoņus mēnešus nesis starptautiskajai ekonomikai un tirdzniecības ceļiem, amerikāņu vēlētājus noskaņojuši pret šo Trampa administrācijas avantūru, un pat pats prezidents jau atzinis, ka sakāvi vēlēšanās lielā mērā izraisījis uzbrukums Irānai.
Tomēr Teherāna nepaļaujas uz Vašingtonas kursa maiņu, un Irānas augstākais līderis Modžtaba Hameneji norādījis, ka ikviens, kas tic ASV politikas maiņai pēc vēlēšanām, pieļauj lielu kļūdu. Irāņu amatpersonas izsakās, ka Teherānas stratēģija nav atkarīga no ASV vēlēšanām un ka viņi gatavojas jaunai karadarbībai, vienlaikus īstenojot aktīvāku diplomātiju.
Atbalsts Izraēlai
Izraēliešiem pirmais pārsteigums bija Trampa pēkšņais paziņojums vēlēšanu dienā, ka ASV apturēs militāro atbalstu Izraēlai. Nākamais trauksmes signāls sekoja vakarā, kad kļuva skaidrs, ka abas Kongresa palātas savā kontrolē pārņēmuši demokrāti.
Jau iepriekš abu partiju atbalsts Izraēlai sāka šķobīties, daudziem demokrātiem paužot sašutumu par lielo karadarbības upuru skaitu Gazas joslā un pieaugot to republikāņu skaitam, kas uzskata, ka ASV Izraēlai sniedz pārmērīgu atbalstu. "Vienīgais divpartiju jautājums šobrīd ir Izraēlas kritika," sarunā ar televīzijas kanālu CNN norāda bijušais Izraēlas vēstnieks ASV Mihaels Orens. "Demokrātiskajai partijai tas ir organizējošs princips, un tas kļūst par organizējošu principu lielai daļai Republikāņu partijas."
Orens ir pārliecināts, ka militārās palīdzības pārtraukšana ir tikai sākums. Viņš pieļauj, ka iespējama arī ASV izlūkošanas datu nodošanas pārtraukšana Izraēlai un kopīgu ieroču sistēmu izstrādes apturēšana. "Mēs esam laikmeta beigās," atzīst bijušais vēstnieks.
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Viņam piebalso laikraksta "Jerusalem Post" bijušais galvenais redaktors Jakovs Kacs. "Tas, ko Tramps vakar paziņoja par militāro palīdzību, ir tikai aisberga virsotne no tā, kas var mainīties. Var tikt bloķēta ieroču pārdošana, ierosinātas sankcijas un pārtraukta kopīgo ekonomisko programmu finansēšana," sociālās saziņas vietnē "X" raksta Kacs.
Ukraina gaida uz pasauli pēc Trampa
Jau nedēļām ilgi pirms vēlēšanām Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska attiecības ar Trampu atradās brīvajā kritienā. Baltā nama saimnieks paziņoja, ka Zelenski prezidenta amatā ir jānomaina, pieprasīja, lai ukraiņi pārtrauc bombardēt Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcas, apturēja sankcijas pret krievu naftas produktu tirdzniecību, uz brīdi pārtrauca pretraķešu agrās brīdināšanas datu nodošanu Kijivai un ierobežoja satelītsakaru pieejamību Ukrainas armijai.
Lai gan domājams, ka Zelenskis vēlēšanu iznākumu ASV vēroja ar gandarījumu, Kijiva pēc vēlēšanām pagaidām nav izrādījusi kādu vērā ņemamu reakciju. Prezidenta kancelejas vadītāja pirmais vietnieks Serhijs Kislicja vien paziņojis, ka Ukraina turpinās attīstīt patiesas, normālas un stabilas attiecības ar ASV neatkarīgi no tā, kas atradīsies pie varas.
Demokrāti, kas kritizē Trampu par nepietiekamu atbalstu Ukrainai, tagad likumdošanas ceļā var palielināt palīdzību Kijivai, Vācijas sabiedriskajai raidorganizācijai "Deutsche Welle" norāda aģentūras "Bloomberg" redaktors Brendons Konradis. Tramps šādam likumam var uzlikt veto, taču ar daļēju republikāņu atbalstu, iespējams, izdosies Kongresā nodrošināt divas trešdaļas balsu prezidenta veto pārvarēšanai.
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Avoti: AP, CNN, "Reuters", DW.