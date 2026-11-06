Lidostā kontrabandistu somās atklāj vairāk nekā 3000 netīrās zeķēs paslēptu tarantulu
Peru galvaspilsētas Limas lidostā muitas darbinieki atklājuši vairāk nekā 3000 tarantulu, kurus bija paredzēts nelegāli nogādāt Vācijā. Zirnekļi bija paslēpti netīrās zeķēs, kas ievietotas trīs ceļasomās.
Aizdomīgo bagāžu veda divi Vācijas un viens Polijas pilsonis. Muitas darbinieku uzmanību kārtējās pārbaudes laikā piesaistīja neparasta kustība ceļasomās. Atverot bagāžu, atklājās, ka zeķēs paslēpti dažāda lieluma zirnekļi, ziņo britu izdevums "The Guardian".
“Pamanījām, ka daži no tiem kustas. Tur bija gan pavisam mazi, gan lieli zirnekļi,” pastāstīja savvaļas dzīvnieku kontroles tehniķe Kora Suaresa. Tarantuli bija noķerti dažādos Peru reģionos. Konfiscētajā kravā bija gan zirnekļu olas un tikko izšķīlušies īpatņi, gan pieauguši tarantuli.
Tarantulu vērtība var sasniegt 1,5 miljonus eiro
Viens tarantuls Eiropā var maksāt aptuveni 500 eiro. Tādējādi tikai šīs vienas kravas vērtība nelegālajā tirgū varētu sasniegt 1,5 miljonus eiro, lēš Suaresa. Trīs Eiropas valstu pilsoņi, kuri tiek turēti aizdomās par zirnekļu kontrabandu, aizturēti un nodoti policijai, kas specializējas noziegumos pret vidi. Viņiem draud kriminālatbildība.
Savvaļas dzīvnieku nelikumīga tirdzniecība ir ļoti ienesīgs noziedzības veids. Saskaņā ar Interpola aplēsēm tās radītie ienākumi pasaulē sasniedz aptuveni 20 miljardus ASV dolāru gadā. Šāda tirdzniecība ir arī viens no galvenajiem bioloģiskās daudzveidības samazināšanās cēloņiem pasaulē.