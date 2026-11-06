Viņus izmeta no braucošas automašīnas, bet tālākais aizkustina līdz asarām - neticams stāsts par izglābšanos
ASV Misūri štatā, Sentluisā, kāda sieviete augusta beigās pamanīja, ka no braucoša pikapa loga tiek izmesta sporta soma. Viņa apstājās, lai noskaidrotu, kas tajā atrodas, un piedzīvoja šokējošu atklājumu.
Somā bija divi aptuveni piecus mēnešus veci kaķēni, kas bija aplieti ar ķīmisku vielu, iespējams, balinātāju. Sieviete nekavējoties nogādāja abus dzīvniekus Misūri dzīvnieku patversmē.
Kaķēni bija ļoti novājējuši un nobijušies. Veterinārārsti nekavējoties nomazgāja no viņu kažoka ķīmisko vielu un pārbaudīja, vai nav radušies ādas un acu bojājumi. Par laimi, nopietnas traumas netika konstatētas. Patversmes darbinieki uzskata, ka dzīvniekus no smagākām sekām, iespējams, pasargāja tas, ka palīdzība tika sniegta nekavējoties.
Abām kaķenītēm patversmē deva vārdus Dollija un Monro. Atveseļošanās laikā darbinieki pamanīja, cik ļoti abas ir pieķērušās viena otrai – viņas kopā gulēja, rotaļājās un gandrīz ne mirkli nešķīrās. Tāpēc patversme nolēma meklēt ģimeni, kas būtu gatava adoptēt abas kaķenītes kopā.
Oktobra sākumā patversmē ieradās 26 gadus vecā Heilija Džoinere, kura nesen bija zaudējusi tēvu. Sieviete cerēja, ka rūpes par mājdzīvnieku palīdzēs kaut nedaudz mazināt sēras. Kad darbiniece viņu iepazīstināja ar Dolliju un Monro un izstāstīja abu skumjo pagātni, Heilija saprata, ka vēlas dot mājas abām kaķenītēm.
Tagad kaķenes, kurām jaunā saimniece devusi vārdus Edīte un Estelle, dzīvo kopā ar Heiliju un joprojām ir nešķiramas. Viņas guļ blakus, kopā rotaļājas un labprāt ieritinās saimnieces klēpī. Heilija stāsta, ka brīžos, kad viņu pārņem skumjas par tēva zaudējumu, abas kaķenes pienāk klāt un pieglaužas, sniedzot tik ļoti nepieciešamo mierinājumu.
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Sieviete ir pārliecināta, ka viņu satikšanās nav bijusi nejaušība. "Mums bija lemts vienai otru atrast," viņa sacīja laikrakstam "The Washington Post". Tikmēr dzīvnieku aizsardzības organizācijas pārstāvji joprojām cenšas noskaidrot, kurš abiem kaķēniem vēlējis tik cietsirdīgu likteni.