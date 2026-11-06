VIDEO: kājnieku vietā kaujā dodas roboti: Ukraina pārsteidz okupantus ar nebijušu uzbrukumu
Ukrainas aizsardzības spēki sākuši izmantot sauszemes robotizētās kaujas sistēmas uzbrukumiem Krievijas okupācijas spēku pozīcijām. Vienu no šādiem uzbrukumiem videoierakstā parādījuši paši Krievijas karavīri.
Ukrainas Bruņotie spēki veikuši uzbrukuma operāciju, izmantojot sauszemes robotizētās sistēmas Limanas virzienā, kas jau vairākus mēnešus ir viens no karstākajiem frontes posmiem.
2026. gada vasarā Ukrainas aizsardzības spēki šajā rajonā sāka vairākos posmos īstenotu operāciju "Vivaldi". Līdz oktobrim Ukrainas karavīri Limanas virzienā bija atbrīvojuši 277 kvadrātkilometrus teritorijas un 16 apdzīvotās vietas.
Tiek ziņots, ka Ukrainas Bruņotie spēki pirmo reizi mēģinājuši īstenot uzbrukuma operāciju bez kājnieku līdzdalības, izmantojot tikai robotizētu kaujas vienību.
Krievijas okupācijas spēku pārstāvji apgalvo, ka Ukrainas sauszemes robotu uzbrukumā netālu no Limanas piedalījušās 28 robotizētās kaujas platformas.
Krievijas militārpersonas publiskojušas kadrus, kuros, pēc viņu apgalvojumiem, redzams plaša mēroga Ukrainas robotizētais uzbrukums Limanas virzienā.
Tiek apgalvots, ka uzbrukuma grupā ietilpuši astoņi trieciendroni-kamikadzes, 18 sauszemes droni ar automātiskajiem granātmetējiem un vēl divi roboti, kuru bruņojumā arī bijuši granātmetēji.
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Krievijas avoti šo kauju raksturo kā "visplašāko vizuāli dokumentēto sadursmi ar sauszemes robotu piedalīšanos visā kara laikā".
Ukrainas Bruņoto spēku rīcībā ir vairāku veidu gan pašmāju, gan ārvalstīs ražotas sauszemes robotizētās kaujas sistēmas. Tās arvien biežāk tiek izmantotas kaujās pret Krievijas okupācijas spēkiem.
Saskaņā ar Ukrainas Aizsardzības ministrijas datiem kopš 2026. gada sākuma šo robotizēto sistēmu veikto misiju skaits pieaudzis 3,3 reizes.
Ja 2026. gada janvārī Ukrainas sauszemes roboti veica 7511 kaujas misijas, tad augustā to skaits sasniedza jau 25 143.
Iepriekš kļuva zināms, ka Ukrainas Bruņotie spēki saņems arī ar granātmetēju aprīkotu sauszemes kaujas robotu "Droid NW 40".
Ukrainas karavīri ar bruņota robota palīdzību padzen okupantus no ciema Harkivas apgabalā
Ukrainas Bruņoto spēku 115. atsevišķās mehanizētās brigādes karavīri izmantoja bruņotu sauszemes robotizēto kaujas sistēmu, lai attīrītu Novoplatonivkas ciemu no Krievijas okupācijas spēkiem.
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Ukrainas karavīri atbrīvojuši Novoplatonivkas ciemu Harkivas apgabalā no Krievijas karavīriem, kuriem bija izdevies tajā iekļūt. Pašlaik apdzīvotā vieta pilnībā atrodas Ukrainas aizsardzības spēku kontrolē, paziņoja Ukrainas Bruņoto spēku 115. atsevišķā mehanizētā brigāde.
Iepriekš Krievijas propaganda apgalvoja, ka Krievijas armija esot pilnībā ieņēmusi Novoplatonivku Harkivas apgabala Borovas rajonā. Tomēr, kā norāda Ukrainas puse, šī informācija neatbilda patiesībai.
115. atsevišķās mehanizētās brigādes triecienizlūkošanas grupa veica operāciju, lai padzītu no ciema tajā iekļuvušos Krievijas karavīrus.
Īpaši zīmīgi, ka šajā operācijā Ukrainas karavīri izmantoja ar ieročiem aprīkotu sauszemes robotizēto kaujas sistēmu. Pirms iesaistīšanas kaujas darbībā robots tika izmēģināts militārajā poligonā.
Operācijas laikā robotizētā platforma nodrošināja Ukrainas karavīriem uguns atbalstu, kamēr viņi pārmeklēja apdzīvoto vietu un attīrīja to no pretinieka spēkiem.
Tas palīdzēja karavīriem sekmīgi izpildīt uzdevumu.
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Novoplatonivka atrodas Kupjanskas frontes virzienā. Saskaņā ar Ukrainas Bruņoto spēku Ģenerālštāba sniegto informāciju 1. jūnijā Krievijas spēki šajā frontes sektorā četras reizes uzbruka Ukrainas pozīcijām.
Ukrainas karavīri visus četrus uzbrukumus atvairīja. Kaujas notika arī Kupjanskas-Vuzlovijas apkaimē.