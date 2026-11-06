Miljoniem cilvēku netiek pie savas naudas - bankas krīzes dēļ atkāpjas Paragvajas prezidents
Paragvaju satricinājusi milzīga banku krīze, kuras dēļ teju trīs miljoni iedzīvotāju pēkšņi zaudējuši piekļuvi saviem bankas kontiem. Situācija izraisījusi plašus protestus un demonstrācijas, kā rezultātā ceturtdien no amata atkāpies valsts prezidents Santjago Penja, vēsta "Euronews".
Krīze sākās otrdien, kad Paragvajas Centrālā banka pārņēma kontroli pār "Ueno Bank", konstatējot nopietnas finanšu problēmas. Bankas klientiem pārstāja darboties maksājumu kartes un mobilā lietotne, nebija iespējams veikt pārskaitījumus, bet filiāles tika slēgtas. Galvaspilsētā Asunsjonā pie bankas ēkām veidojās garas rindas, savukārt ielās izgāja saniknoti iedzīvotāji, pieprasot atdot savu naudu.
"Ueno Bank" dažu gadu laikā bija kļuvusi par vienu no populārākajām bankām valstī, piesaistot klientus ar izdevīgiem piedāvājumiem un atlaidēm par pirkumiem. Banka apgalvoja, ka tās pakalpojumus izmanto vairāk nekā 60% Paragvajas iedzīvotāju. Tādēļ tās pēkšņā darbības apturēšana skāra ne tikai cilvēku personīgos uzkrājumus, bet arī pensiju saņēmējus un tūkstošiem darbinieku, kuri palikuši bez darba algas.
Pārbaudēs atklājās nopietnas problēmas bankas finanšu uzskaitē un kreditēšanā. Pēc finanšu datu precizēšanas tās kapitāls izrādījās aptuveni uz pusi mazāks par likumā noteikto minimumu. Situāciju vēl nopietnāku padarīja fakts, ka bankā glabājās arī aptuveni 800 miljoni ASV dolāru valsts līdzekļu, tostarp nauda no pensiju un veselības aprūpes fondiem.
Skandāls sasniedza arī prezidentu, kuram iepriekš piederējušas kapitāldaļas ar banku saistītā uzņēmumā. Pieaugot sabiedrības neapmierinātībai un parlamentā sākoties viņa atstādināšanas procesam, Penja paziņoja par atkāpšanos, savu lēmumu pamatojot ar nepieciešamību saglabāt valsts stabilitāti. Prezidenta pienākumus pārņems viceprezidents Pedro Aljana, bet miljoniem bankas klientu joprojām gaida iespēju tikt pie saviem ietaupījumiem.