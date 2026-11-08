Alga līdz 4600 eiro mēnesī, bet nav, kas strādātu: bagātākā ES valsts meklē speciālistus
Luksemburga, viena no turīgākajām Eiropas Savienības valstīm, saskaras ar arvien lielāku kvalificētu darbinieku trūkumu. Neraugoties uz iespaidīgajām algām, kas var sasniegt pat 4600 eiro mēnesī pēc nodokļu nomaksas, darba devējiem ir grūtības atrast piemērotus kandidātus vairākām svarīgām vakancēm, vēsta izdevums "Business Insider".
Tā ir iespēja cilvēkiem, kuri meklē darbu ārvalstīs, īpaši dažādu nozaru speciālistiem. Luksemburgas iestādes norāda, ka visvairāk nepieciešami finanšu, banku un jauno tehnoloģiju jomas eksperti. Pieprasītāko profesiju vidū ir finanšu analītiķi, grāmatveži, auditori, banku konsultanti un ieguldījumu fondu pārvaldības speciālisti.
Darbinieku trūkums jūtams arī informācijas tehnoloģiju nozarē. Luksemburgas uzņēmumi meklē programmētājus, programmatūras inženierus, sistēmu administratorus, kiberdrošības speciālistus un datu analītiķus.
Izteikts darbinieku trūkums vērojams arī juridisko pakalpojumu nozarē, īpaši banku un apdrošināšanas tiesību jomā, kā arī medicīnā, sociālajā aprūpē, būvniecībā un rūpniecībā. Darba devēji meklē medicīnas māsas, medicīnas tehniķus, senioru aprūpētājus un sociālos darbiniekus. Tāpat pieprasīti ir inženieri, kas specializējušies robotikā, biotehnoloģijās, aviācijā un atjaunīgās enerģijas jomā, raksta izdevums.
Lai atvieglotu ārvalstu speciālistu piesaisti, Luksemburgas valdība izveidojusi sarakstu ar 20 profesiju grupām, kurās darbinieki nepieciešami visvairāk, un vienkāršojusi šo speciālistu atlases un pieņemšanas darbā procedūras. Tas ir īpaši svarīgi kandidātiem no valstīm ārpus Eiropas Savienības, kuriem jāizpilda papildu prasības, lai legāli uzturētos un strādātu Luksemburgā.
Savukārt Latvijas un citu ES dalībvalstu pilsoņi var izmantot Eiropas Savienības brīvas pārvietošanās un nodarbinātības iespējas, tādēļ viņiem nav nepieciešams atsevišķi pieprasīt darba atļauju Luksemburgā.