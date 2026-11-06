"Visi būs sajūsmā!" Tramps sola grandiozu vienošanos ar Krieviju, kas skaršot visu Eiropu
ASV prezidents Donalds Tramps ceturtdien pēc neplānotas tikšanās ar Krievijas diktatora Vladimira Putina sūtni Kirilu Dmitrijevu Baltajā namā paziņojis, ka gaidāma "ļoti liela" vienošanās ar Krieviju. Pēc viņa teiktā, tā attiekšoties ne tikai uz kara izbeigšanu Ukrainā, bet, iespējams, arī uz visu Eiropu.
Tomēr ASV prezidents pagaidām neatklāj, par ko tieši varētu tikt panākta vienošanās. "Es nevaru jums pateikt, ko es apspriedu. Bet es vienkārši jums saku, ka būs vienošanās, būs liela vienošanās," žurnālistiem Ovālajā kabinetā sacīja Tramps. Viņš arī uzsvēra, ka tā būšot daudz plašāka par jautājumiem, kas saistīti tikai ar Ukrainu. "Tā būs ļoti liela. Tā ietvers vairāk nekā tikai Ukrainu, un es pat varu teikt, ka tā var ietvert visu Eiropu. Tā būs liela, skaista vienošanās, un visi būs sajūsmā," paziņoja ASV prezidents.
Putina sūtnis Kirils Dmitrijevs Baltajā namā bija ieradies uz pirmās lēdijas Melānijas Trampas organizētām sarunām, kurās piedalījās arī Ukrainas amatpersonas. Lai gan Tramps neplānoti ticies ar Krievijas pārstāvi, viņš atzina, ka ar Ukrainas amatpersonām, kuras tajā pašā dienā atradās Baltajā namā, nav runājis.
Tikšanās laikā Melānija Trampa aicināja panākt jaunu un ilgstošāku pamieru Ukrainā. Iepriekš viņa bija paziņojusi par četru dienu lokālu pamieru Krievijas okupētajā Olešku pilsētā Hersonas apgabalā, kas sākās 27. oktobrī. Šajā laikā civiliedzīvotājiem bija iespēja pamest pilsētu. Tramps pieļāva, ka šī iniciatīva varētu kļūt par soli ceļā uz plašāku vienošanos.
Tomēr ASV prezidenta izteikumi varētu pastiprināt Eiropas sabiedroto bažas par to, kādi nosacījumi varētu tikt iekļauti iespējamajā līgumā. Eiropas valstis jau iepriekš paudušas satraukumu, ka Vašingtona varētu piekāpties Krievijas prasībām un izdarīt spiedienu uz Ukrainu pieņemt tai nelabvēlīgus miera nosacījumus. Bažas rada arī iespēja, ka vienošanās varētu skart ASV militāro klātbūtni un ietekmi Eiropā.
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Jāpiebilst, ka Tramps jau savas otrās prezidentūras sākumā solīja izbeigt karu Ukrainā 24 stundu laikā. Kopš tā laika viņš vairākkārt runājis par drīzumā gaidāmiem miera līgumiem, tomēr šie solījumi līdz šim nav piepildījušies. Arī šoreiz nav zināms, vai ASV un Krievijas sarunas patiešām novedīs pie taustāma rezultāta.