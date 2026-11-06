Francijā atkal briest plaši protesti - "Dzeltenās vestes" aicina bloķēt ceļus visā valstī
Francijā šajā nedēļas nogalē gaidāms jauns plašu protestu vilnis. Kustība "Dzeltenās vestes" aicinājusi iedzīvotājus piektdien, 6. novembrī, bloķēt ceļus un rīkot citas protesta akcijas, savukārt sestdien visā valstī plānotas vērienīgas demonstrācijas.
Spriedze Francijā pieaug jau vairākas nedēļas. Protesti notikuši trīs nedēļas nogales pēc kārtas, turklāt 17. oktobrī demonstrācijas pārauga plašos grautiņos un laupīšanās. Vardarbīgi incidenti notikuši, neraugoties uz ievērojamo policijas un citu drošības spēku klātbūtni.
Sākotnēji protestētāji pieprasīja lielāku finansējumu skolām, pauda neapmierinātību ar policijas vardarbību un straujo dzīves dārdzības pieaugumu. Šonedēļ protestiem pievienojušās arī arodbiedrības, kas pieprasa paaugstināt darba samaksu.
Lai mazinātu sabiedrības neapmierinātību, Francijas valdība paziņojusi par vairākiem pasākumiem. Tā plāno paaugstināt minimālo algu, piešķirt skolām papildu finansējumu, kā arī izmantot valsts dīzeļdegvielas rezerves, lai tuvāko trīs mēnešu laikā samazinātu degvielas cenas. Tomēr pagaidām šie solījumi nav vainagojušies panākumiem un atcēluši plānotās demonstrācijas.
"Dzelteno vestu" kustība Francijā plašu ievērību ieguva 2018. gadā, kad iedzīvotāji izgāja ielās, protestējot pret degvielas nodokļu palielināšanu. Vēlāk protesti pārauga plašākā neapmierinātībā ar ekonomisko nevienlīdzību un valdības politiku. Kustībai joprojām nav vienotas vadības, tādēļ valdībai ir sarežģīti vienoties ar protestētāju pārstāvjiem.