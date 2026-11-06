Turcijā uzbrucējs ar bisi trīs ciemos sarīko asiņainu slaktiņu un metas bēgt
Foto: unsplash.com
Pagaidām nav zināms, kas pamudinājis vīrieti sarīkot apšaudes vairākās apdzīvotās vietās.
Pasaulē

Turcijā uzbrucējs ar bisi trīs ciemos sarīko asiņainu slaktiņu un metas bēgt

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv / LETA

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Turcijas rietumos ceturtdien, 5. novembrī, noticis asiņains uzbrukums, kurā bruņots vīrietis trijos ciemos nošāvis astoņus cilvēkus, bet vēl vienu smagi ievainojis.

Turcijā uzbrucējs ar bisi trīs ciemos sarīko asiņa...

Pēc uzbrukumiem slepkava aizbēdzis. Vēlāk atklājušās jaunas detaļas par uzbrucēja bēgšanu un aizturēšanu.

Traģēdija notikusi Afjonkarahisaras provincē, aptuveni pusceļā starp Turcijas galvaspilsētu Ankaru un Izmiru. Kā vēsta valsts ziņu aģentūra "Anadolu", trīs nogalinātie atrasti Ajazini ciemā, bet vēl trīs cilvēki nošauti netālajā Kijiras ciemā. Savukārt Jukaritandiras ciemā uzbrucējs sašāvis divas sievietes, kuras vēlāk no gūtajiem ievainojumiem mirušas slimnīcā.

Uzbrukumos smagi ievainots vēl viens cilvēks, kurš atrodas slimnīcā. Pagaidām nav zināms, kas pamudinājis vīrieti sarīkot apšaudes vairākās apdzīvotās vietās.

Bēgšanas laikā uzbrucēja automašīna iestigusi dubļos

Turcijas medijos publicēti novērošanas kameru ieraksti, kuros redzams vīrietis melnā jakā, baltās biksēs un brillēs, stāvot pie sarkana mikroautobusa ar ieroci rokās. Pēc uzbrukumiem policija sākusi plašu aizdomās turētā meklēšanu.

Kā vēsta Turcijas televīzijas kanāls NTV, bēgšanas laikā uzbrucēja mikroautobuss iestidzis dubļos Eskišehiras pilsētas pievārtē, aptuveni 100 kilometru attālumā no apšaudes vietām. Vīrietis pametis transportlīdzekli, taču vēlāk policijai izdevies viņu aizturēt Eskišehiras provincē.

Iespējams, saistīts ar vēl vienu apšaudi

Izmeklētāji pašlaik cenšas noskaidrot uzbrucēja rīcības motīvus un to, vai viņš varētu būt saistīts arī ar citu apšaudi. Kā ziņo Turcijas ziņu aģentūra DHA, Afjonkarahisaras pilsētas centrā iepriekš sašauta kāda sieviete, kura atradusies automašīnā. Viņa guvusi smagus ievainojumus.

Policija pārbauda, vai arī šajā incidentā varētu būt iesaistīts aizturētais vīrietis. Pagaidām amatpersonas nav apstiprinājušas iespējamu saistību starp abiem notikumiem, izmeklēšana turpinās.

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